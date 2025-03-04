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Путин рассказал о развитии отношений с Мьянмой - РИА Новости, 04.03.2025
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17:30 04.03.2025 (обновлено: 18:37 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/putin-2003024921.html
Путин рассказал о развитии отношений с Мьянмой
Путин рассказал о развитии отношений с Мьянмой - РИА Новости, 04.03.2025
Путин рассказал о развитии отношений с Мьянмой
Отношения между Россией и Мьянмой развиваются поступательно, сообщил президент Владимир Путин во время переговоров с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T17:30:00+03:00
2025-03-04T18:37:00+03:00
мьянма
россия
владимир путин
мин аун хлайн
в мире
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Отношения между Россией и Мьянмой развиваются поступательно, сообщил президент Владимир Путин во время переговоров с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле.&quot;Отношения между нашими странами действительно развиваются поступательно. За прошлый год товарооборот вырос на 40 процентов, это хороший показатель в целом. Потенциал у нас очень хороший&quot;, — сказал глава государства.Кроме того, Путин отметил международное сотрудничество Москвы и Нейпьидо."Я хочу вас поблагодарить за то, что вы являетесь организатором нашей российской работы с АСЕАН", — сказал он.Президент также выразил уверенность, что официальный визит Хлайна с посещением нескольких российских городов станет полезным и интересным.В свою очередь, премьер Мьянмы поблагодарил Путина за теплый прием.&quot;Для меня это 11-й визит в Россию. Это показывает, что Россия для меня — дружественная страна&quot;, — сказал он.Как отметил политик, в России он чувствует себя как дома.Кроме того, Хлайн поблагодарил Россию за поддержку Мьянмы на международной арене. Он отметил, что именно благодаря усилиям Москвы мир движется к многополярной системе. Но западные страны противодействуют этому, и именно из-за их действий возник конфликт на Украине.&quot;Мы понимаем ситуацию в России и поэтому полностью поддерживаем проведение спецоперации на Украине, и я уверенно могу сказать: скоро победа будет за вами. У нас есть поговорка: когда идет война, если она на благо народов, на благо страны, то эта страна всегда будет победителем&quot;, — добавил он.При этом стороны говорили не только о политике."Не могу не поблагодарить вас за подарок очень теплый. Вы в прошлом году прислали нам шесть слонят. Спасибо большое", — сказал Путин.Как признался Хлайн, он волновался, приспособятся ли теплолюбивые слоны к непривычному для них климату.&quot;Уважаемый президент, вы отметили, что мы подарили шесть слонов, а эти слоны жили в нашей стране в жарком сезоне. Сейчас они живут в России — такие температуры, поэтому я волнуюсь за них, поэтому я спрашивал, как наши слоны, как они живут. Сказали: &quot;Не волнуйтесь, они под контролем&quot;, — рассказал он.Премьер Мьянмы в эти дни находится в России с официальным визитом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил ранее, что по итогам переговоров лидеры сделают заявления для СМИ. Также стороны планируют подписать межправительственные и межведомственные документы.
https://ria.ru/20250304/myanma-2002935282.html
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Путин выразил благодарность за слонят, подаренных Мьянмой
Президент России поблагодарил за слонят, которых Мьянма подарила Москве в прошлом году.
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мьянма, россия, владимир путин, мин аун хлайн, в мире
Мьянма, Россия, Владимир Путин, Мин Аун Хлайн, В мире
Путин рассказал о развитии отношений с Мьянмой

Путин заявил о поступательном развитии отношений между Россией и Мьянмой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время встречи
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время встречи
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Отношения между Россией и Мьянмой развиваются поступательно, сообщил президент Владимир Путин во время переговоров с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле.
«

"Отношения между нашими странами действительно развиваются поступательно. За прошлый год товарооборот вырос на 40 процентов, это хороший показатель в целом. Потенциал у нас очень хороший", — сказал глава государства.

Кроме того, Путин отметил международное сотрудничество Москвы и Нейпьидо.
"Я хочу вас поблагодарить за то, что вы являетесь организатором нашей российской работы с АСЕАН", — сказал он.
Здание парламента в Нейпьидо, Мьянма - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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Президент также выразил уверенность, что официальный визит Хлайна с посещением нескольких российских городов станет полезным и интересным.
В свою очередь, премьер Мьянмы поблагодарил Путина за теплый прием.
«

"Для меня это 11-й визит в Россию. Это показывает, что Россия для меня — дружественная страна", — сказал он.

Как отметил политик, в России он чувствует себя как дома.
Кроме того, Хлайн поблагодарил Россию за поддержку Мьянмы на международной арене. Он отметил, что именно благодаря усилиям Москвы мир движется к многополярной системе. Но западные страны противодействуют этому, и именно из-за их действий возник конфликт на Украине.
«

"Мы понимаем ситуацию в России и поэтому полностью поддерживаем проведение спецоперации на Украине, и я уверенно могу сказать: скоро победа будет за вами. У нас есть поговорка: когда идет война, если она на благо народов, на благо страны, то эта страна всегда будет победителем", — добавил он.

При этом стороны говорили не только о политике.
"Не могу не поблагодарить вас за подарок очень теплый. Вы в прошлом году прислали нам шесть слонят. Спасибо большое", — сказал Путин.

В январе Большой московский цирк получил в подарок от Мьянмы шесть слонят в честь 75-летия установления дипломатических отношений. Как сообщили в МИД, министр иностранных дел России Сергей Лавров лично курировал передачу животных.

Как признался Хлайн, он волновался, приспособятся ли теплолюбивые слоны к непривычному для них климату.
«

"Уважаемый президент, вы отметили, что мы подарили шесть слонов, а эти слоны жили в нашей стране в жарком сезоне. Сейчас они живут в России — такие температуры, поэтому я волнуюсь за них, поэтому я спрашивал, как наши слоны, как они живут. Сказали: "Не волнуйтесь, они под контролем", — рассказал он.

Премьер Мьянмы в эти дни находится в России с официальным визитом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил ранее, что по итогам переговоров лидеры сделают заявления для СМИ. Также стороны планируют подписать межправительственные и межведомственные документы.
Премьер-министр Михаил Мишустин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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