https://ria.ru/20250304/putin-2003024921.html
Путин рассказал о развитии отношений с Мьянмой
Путин рассказал о развитии отношений с Мьянмой - РИА Новости, 04.03.2025
Путин рассказал о развитии отношений с Мьянмой
Отношения между Россией и Мьянмой развиваются поступательно, сообщил президент Владимир Путин во время переговоров с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T17:30:00+03:00
2025-03-04T17:30:00+03:00
2025-03-04T18:37:00+03:00
мьянма
россия
владимир путин
мин аун хлайн
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003035577_241:448:3085:2048_1920x0_80_0_0_b3398fe4396787b99f5b8f8df25eacbd.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Отношения между Россией и Мьянмой развиваются поступательно, сообщил президент Владимир Путин во время переговоров с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле."Отношения между нашими странами действительно развиваются поступательно. За прошлый год товарооборот вырос на 40 процентов, это хороший показатель в целом. Потенциал у нас очень хороший", — сказал глава государства.Кроме того, Путин отметил международное сотрудничество Москвы и Нейпьидо."Я хочу вас поблагодарить за то, что вы являетесь организатором нашей российской работы с АСЕАН", — сказал он.Президент также выразил уверенность, что официальный визит Хлайна с посещением нескольких российских городов станет полезным и интересным.В свою очередь, премьер Мьянмы поблагодарил Путина за теплый прием."Для меня это 11-й визит в Россию. Это показывает, что Россия для меня — дружественная страна", — сказал он.Как отметил политик, в России он чувствует себя как дома.Кроме того, Хлайн поблагодарил Россию за поддержку Мьянмы на международной арене. Он отметил, что именно благодаря усилиям Москвы мир движется к многополярной системе. Но западные страны противодействуют этому, и именно из-за их действий возник конфликт на Украине."Мы понимаем ситуацию в России и поэтому полностью поддерживаем проведение спецоперации на Украине, и я уверенно могу сказать: скоро победа будет за вами. У нас есть поговорка: когда идет война, если она на благо народов, на благо страны, то эта страна всегда будет победителем", — добавил он.При этом стороны говорили не только о политике."Не могу не поблагодарить вас за подарок очень теплый. Вы в прошлом году прислали нам шесть слонят. Спасибо большое", — сказал Путин.Как признался Хлайн, он волновался, приспособятся ли теплолюбивые слоны к непривычному для них климату."Уважаемый президент, вы отметили, что мы подарили шесть слонов, а эти слоны жили в нашей стране в жарком сезоне. Сейчас они живут в России — такие температуры, поэтому я волнуюсь за них, поэтому я спрашивал, как наши слоны, как они живут. Сказали: "Не волнуйтесь, они под контролем", — рассказал он.Премьер Мьянмы в эти дни находится в России с официальным визитом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил ранее, что по итогам переговоров лидеры сделают заявления для СМИ. Также стороны планируют подписать межправительственные и межведомственные документы.
https://ria.ru/20250304/myanma-2002935282.html
https://ria.ru/20250304/mjanma-2002969608.html
мьянма
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003035577_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_400791c7411d7006e04ff4e3bd420d4e.jpg
Путин выразил благодарность за слонят, подаренных Мьянмой
Президент России поблагодарил за слонят, которых Мьянма подарила Москве в прошлом году.
2025-03-04T17:30
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мьянма, россия, владимир путин, мин аун хлайн, в мире
Мьянма, Россия, Владимир Путин, Мин Аун Хлайн, В мире
Путин рассказал о развитии отношений с Мьянмой
Путин заявил о поступательном развитии отношений между Россией и Мьянмой
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Отношения между Россией и Мьянмой развиваются поступательно, сообщил президент Владимир Путин во время переговоров с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле.
«
"Отношения между нашими странами действительно развиваются поступательно. За прошлый год товарооборот вырос на 40 процентов, это хороший показатель в целом. Потенциал у нас очень хороший", — сказал глава государства.
Кроме того, Путин отметил международное сотрудничество Москвы и Нейпьидо.
"Я хочу вас поблагодарить за то, что вы являетесь организатором нашей российской работы с АСЕАН", — сказал он.
Президент также выразил уверенность, что официальный визит Хлайна с посещением нескольких российских городов станет полезным и интересным.
В свою очередь, премьер Мьянмы поблагодарил Путина за теплый прием.
«
"Для меня это 11-й визит в Россию. Это показывает, что Россия для меня — дружественная страна", — сказал он.
Как отметил политик, в России он чувствует себя как дома.
Кроме того, Хлайн поблагодарил Россию за поддержку Мьянмы на международной арене. Он отметил, что именно благодаря усилиям Москвы мир движется к многополярной системе. Но западные страны противодействуют этому, и именно из-за их действий возник конфликт на Украине.
«
"Мы понимаем ситуацию в России и поэтому полностью поддерживаем проведение спецоперации на Украине, и я уверенно могу сказать: скоро победа будет за вами. У нас есть поговорка: когда идет война, если она на благо народов, на благо страны, то эта страна всегда будет победителем", — добавил он.
При этом стороны говорили не только о политике.
"Не могу не поблагодарить вас за подарок очень теплый. Вы в прошлом году прислали нам шесть слонят. Спасибо большое", — сказал Путин.
В январе Большой московский цирк получил в подарок от Мьянмы шесть слонят в честь 75-летия установления дипломатических отношений. Как сообщили в МИД, министр иностранных дел России Сергей Лавров лично курировал передачу животных.
Как признался Хлайн, он волновался, приспособятся ли теплолюбивые слоны к непривычному для них климату.
«
"Уважаемый президент, вы отметили, что мы подарили шесть слонов, а эти слоны жили в нашей стране в жарком сезоне. Сейчас они живут в России — такие температуры, поэтому я волнуюсь за них, поэтому я спрашивал, как наши слоны, как они живут. Сказали: "Не волнуйтесь, они под контролем", — рассказал он.
Премьер Мьянмы
в эти дни находится в России
с официальным визитом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
сообщил ранее, что по итогам переговоров лидеры сделают заявления для СМИ. Также стороны планируют подписать межправительственные и межведомственные документы.