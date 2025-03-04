https://ria.ru/20250304/putin-2003018288.html

Путин поблагодарил премьера Мьянмы за подаренных слонят

Путин поблагодарил премьера Мьянмы за подаренных слонят - РИА Новости, 04.03.2025

Путин поблагодарил премьера Мьянмы за подаренных слонят

Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна за слонят, которые были переданы России из республики в честь 75-летия... РИА Новости, 04.03.2025

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2025-03-04T17:06:00+03:00

2025-03-04T17:19:00+03:00

россия

мьянма

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дикие животные

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна за слонят, которые были переданы России из республики в честь 75-летия установления дипломатических отношений между странами. "Не могу не поблагодарить вас за подарок очень теплый. Вы в прошлом году прислали нам шесть слонят", - сказал Путин на переговорах в Кремле. "Спасибо большое", - добавил глава государства. В январе Большой Московский цирк получил в подарок от Мьянмы шесть слонят в честь 75-летия установления дипломатических отношений. Как сообщили в МИД РФ, министр иностранных дел России Сергей Лавров лично курировал передачу Мьянмой шести слонов.

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Путин выразил благодарность за слонят, подаренных Мьянмой Президент России поблагодарил за слонят, которых Мьянма подарила Москве в прошлом году. 2025-03-04T17:06 true PT0M29S

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россия, мьянма, владимир путин, мин аун хлайн, сергей лавров, дикие животные