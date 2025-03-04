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Путин поблагодарил премьера Мьянмы за подаренных слонят - РИА Новости, 04.03.2025
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17:06 04.03.2025 (обновлено: 17:19 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/putin-2003018288.html
Путин поблагодарил премьера Мьянмы за подаренных слонят
Путин поблагодарил премьера Мьянмы за подаренных слонят - РИА Новости, 04.03.2025
Путин поблагодарил премьера Мьянмы за подаренных слонят
Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна за слонят, которые были переданы России из республики в честь 75-летия... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T17:06:00+03:00
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россия
мьянма
владимир путин
мин аун хлайн
сергей лавров
дикие животные
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна за слонят, которые были переданы России из республики в честь 75-летия установления дипломатических отношений между странами. "Не могу не поблагодарить вас за подарок очень теплый. Вы в прошлом году прислали нам шесть слонят", - сказал Путин на переговорах в Кремле. "Спасибо большое", - добавил глава государства. В январе Большой Московский цирк получил в подарок от Мьянмы шесть слонят в честь 75-летия установления дипломатических отношений. Как сообщили в МИД РФ, министр иностранных дел России Сергей Лавров лично курировал передачу Мьянмой шести слонов.
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Путин выразил благодарность за слонят, подаренных Мьянмой
Президент России поблагодарил за слонят, которых Мьянма подарила Москве в прошлом году.
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россия, мьянма, владимир путин, мин аун хлайн, сергей лавров, дикие животные
Россия, Мьянма, Владимир Путин, Мин Аун Хлайн, Сергей Лавров, Дикие животные
Путин поблагодарил премьера Мьянмы за подаренных слонят

Путин поблагодарил премьера Мьянмы Мин Аун Хлайна за переданных России слонят

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна за слонят, которые были переданы России из республики в честь 75-летия установления дипломатических отношений между странами.
"Не могу не поблагодарить вас за подарок очень теплый. Вы в прошлом году прислали нам шесть слонят", - сказал Путин на переговорах в Кремле.
"Спасибо большое", - добавил глава государства.
В январе Большой Московский цирк получил в подарок от Мьянмы шесть слонят в честь 75-летия установления дипломатических отношений. Как сообщили в МИД РФ, министр иностранных дел России Сергей Лавров лично курировал передачу Мьянмой шести слонов.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Премьер Мьянмы поделился с Путиным переживаниями о переданных России слонах
Вчера, 16:56
 
РоссияМьянмаВладимир ПутинМин Аун ХлайнСергей ЛавровДикие животные
 
 
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