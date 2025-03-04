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Премьер Мьянмы: благодаря усилиям России мир движется к многополярности - РИА Новости, 04.03.2025
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16:48 04.03.2025 (обновлено: 16:56 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/putin-2003013653.html
Премьер Мьянмы: благодаря усилиям России мир движется к многополярности
Премьер Мьянмы: благодаря усилиям России мир движется к многополярности - РИА Новости, 04.03.2025
Премьер Мьянмы: благодаря усилиям России мир движется к многополярности
Мир движется к многополярности благодаря усилиям России, но из-за противодействия этому со стороны Запада возник конфликт на Украине, заявил премьер-министр... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:48:00+03:00
2025-03-04T16:56:00+03:00
в мире
россия
украина
мьянма
мин аун хлайн
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Мир движется к многополярности благодаря усилиям России, но из-за противодействия этому со стороны Запада возник конфликт на Украине, заявил премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн."Мир движется к многополярности благодаря усилиям России, но западные страны начали противодействовать. Поэтому появилась ситуация на Украине", - сказал премьер на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
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в мире, россия, украина, мьянма, мин аун хлайн, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Мьянма, Мин Аун Хлайн, Владимир Путин
Премьер Мьянмы: благодаря усилиям России мир движется к многополярности

Мин Аун Хлайн: благодаря усилиям России мир движется к многополярности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Мир движется к многополярности благодаря усилиям России, но из-за противодействия этому со стороны Запада возник конфликт на Украине, заявил премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн.
"Мир движется к многополярности благодаря усилиям России, но западные страны начали противодействовать. Поэтому появилась ситуация на Украине", - сказал премьер на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
Премьер-министр Михаил Мишустин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Премьер Мьянмы заявил о намерении открыть два генконсульства в России
Вчера, 14:09
 
В миреРоссияУкраинаМьянмаМин Аун ХлайнВладимир Путин
 
 
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