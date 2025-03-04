https://ria.ru/20250304/putin-2003013653.html

Премьер Мьянмы: благодаря усилиям России мир движется к многополярности

Премьер Мьянмы: благодаря усилиям России мир движется к многополярности - РИА Новости, 04.03.2025

Премьер Мьянмы: благодаря усилиям России мир движется к многополярности

Мир движется к многополярности благодаря усилиям России, но из-за противодействия этому со стороны Запада возник конфликт на Украине, заявил премьер-министр... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T16:48:00+03:00

2025-03-04T16:48:00+03:00

2025-03-04T16:56:00+03:00

в мире

россия

украина

мьянма

мин аун хлайн

владимир путин

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Мир движется к многополярности благодаря усилиям России, но из-за противодействия этому со стороны Запада возник конфликт на Украине, заявил премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн."Мир движется к многополярности благодаря усилиям России, но западные страны начали противодействовать. Поэтому появилась ситуация на Украине", - сказал премьер на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250304/mjanma-2002969608.html

россия

украина

мьянма

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2025

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в мире, россия, украина, мьянма, мин аун хлайн, владимир путин