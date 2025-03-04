https://ria.ru/20250304/putin-2003009672.html

В Кремле начались переговоры Путина и премьера Мьянмы

В Кремле начались переговоры Путина и премьера Мьянмы - РИА Новости, 04.03.2025

В Кремле начались переговоры Путина и премьера Мьянмы

Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T16:32:00+03:00

2025-03-04T16:32:00+03:00

2025-03-04T16:42:00+03:00

россия

мьянма

москва

владимир путин

мин аун хлайн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003012036_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_e5647eef66e0bb424acd976a928b347b.jpg

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.Встреча проходит в Большом Кремлевском дворце. После беседы Путина и Мин Аун Хлайна российско-мьянманские переговоры продолжатся в формате официального завтрака.Лидеры намерены обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы.По итогам встречи стороны планируют принять совместное заявление, а также подписать ряд межправительственных и межведомственных документов. Кроме того, лидеры сделают заявления для СМИ.Премьер Мьянмы в эти дни находится в Москве с официальным визитом.

https://ria.ru/20250304/mjanma-2002969608.html

https://ria.ru/20250304/putin-2002943055.html

россия

мьянма

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мьянма, москва, владимир путин, мин аун хлайн