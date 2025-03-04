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В Кремле начались переговоры Путина и премьера Мьянмы
В Кремле начались переговоры Путина и премьера Мьянмы - РИА Новости, 04.03.2025
В Кремле начались переговоры Путина и премьера Мьянмы
Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:32:00+03:00
2025-03-04T16:32:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.Встреча проходит в Большом Кремлевском дворце. После беседы Путина и Мин Аун Хлайна российско-мьянманские переговоры продолжатся в формате официального завтрака.Лидеры намерены обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы.По итогам встречи стороны планируют принять совместное заявление, а также подписать ряд межправительственных и межведомственных документов. Кроме того, лидеры сделают заявления для СМИ.Премьер Мьянмы в эти дни находится в Москве с официальным визитом.
https://ria.ru/20250304/mjanma-2002969608.html
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россия, мьянма, москва, владимир путин, мин аун хлайн
Россия, Мьянма, Москва, Владимир Путин, Мин Аун Хлайн
В Кремле начались переговоры Путина и премьера Мьянмы
В Кремле начались переговоры Путина и премьера Мьянмы Мин Аун Хлайна