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В Кремле начались переговоры Путина и премьера Мьянмы - РИА Новости, 04.03.2025
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16:32 04.03.2025 (обновлено: 16:42 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/putin-2003009672.html
В Кремле начались переговоры Путина и премьера Мьянмы
В Кремле начались переговоры Путина и премьера Мьянмы - РИА Новости, 04.03.2025
В Кремле начались переговоры Путина и премьера Мьянмы
Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:32:00+03:00
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россия
мьянма
москва
владимир путин
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.Встреча проходит в Большом Кремлевском дворце. После беседы Путина и Мин Аун Хлайна российско-мьянманские переговоры продолжатся в формате официального завтрака.Лидеры намерены обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы.По итогам встречи стороны планируют принять совместное заявление, а также подписать ряд межправительственных и межведомственных документов. Кроме того, лидеры сделают заявления для СМИ.Премьер Мьянмы в эти дни находится в Москве с официальным визитом.
https://ria.ru/20250304/mjanma-2002969608.html
https://ria.ru/20250304/putin-2002943055.html
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россия, мьянма, москва, владимир путин, мин аун хлайн
Россия, Мьянма, Москва, Владимир Путин, Мин Аун Хлайн
В Кремле начались переговоры Путина и премьера Мьянмы

В Кремле начались переговоры Путина и премьера Мьянмы Мин Аун Хлайна

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи. 4 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи. 4 марта 2025
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит в Большом Кремлевском дворце. После беседы Путина и Мин Аун Хлайна российско-мьянманские переговоры продолжатся в формате официального завтрака.
Премьер-министр Михаил Мишустин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Премьер Мьянмы заявил о намерении открыть два генконсульства в России
Вчера, 14:09
Лидеры намерены обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы.
По итогам встречи стороны планируют принять совместное заявление, а также подписать ряд межправительственных и межведомственных документов. Кроме того, лидеры сделают заявления для СМИ.
Премьер Мьянмы в эти дни находится в Москве с официальным визитом.
Президент РФ Владимир Путин и премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Кремль: Путин и премьер Мьянмы сделают заявления по итогам переговоров
Вчера, 12:44
 
РоссияМьянмаМоскваВладимир ПутинМин Аун Хлайн
 
 
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