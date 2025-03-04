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В Кремле не получали запроса на телефонный разговор Путина и Макрона
В Кремле не получали запроса на телефонный разговор Путина и Макрона - РИА Новости, 04.03.2025
В Кремле не получали запроса на телефонный разговор Путина и Макрона
Запроса на организацию телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона со стороны Елисейского дворца в последние дни... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T15:55:00+03:00
2025-03-04T15:55:00+03:00
2025-03-04T17:34:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Запроса на организацию телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона со стороны Елисейского дворца в последние дни не было, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет", - ответил Песков на соответствующий вопрос.Ранее Макрон заявил, что его диалог с Путиным может возобновиться, разговор может состояться "в подходящий момент". По его словам, это будет возможно, "когда ситуация стабилизируется". В Кремле отмечали, что французский президент никаких реальных шагов в этом направлении не делал.
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россия, франция, дмитрий песков, владимир путин, эммануэль макрон, в мире
Россия, Франция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, В мире
В Кремле не получали запроса на телефонный разговор Путина и Макрона
Песков: запроса на проведение телефонного разговора Путина и Макрона не было