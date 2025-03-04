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Кремль: Путин и премьер Мьянмы сделают заявления по итогам переговоров - РИА Новости, 04.03.2025
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12:44 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/putin-2002943055.html
Кремль: Путин и премьер Мьянмы сделают заявления по итогам переговоров
Кремль: Путин и премьер Мьянмы сделают заявления по итогам переговоров - РИА Новости, 04.03.2025
Кремль: Путин и премьер Мьянмы сделают заявления по итогам переговоров
Президент России Владимир Путин и премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн сделают заявления для СМИ по итогам переговоров в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:44:00+03:00
2025-03-04T12:44:00+03:00
политика
россия
мьянма
владимир путин
мин аун хлайн
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн сделают заявления для СМИ по итогам переговоров в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Премьер Мьянмы в понедельник прибыл в Россию с официальным визитом. Как отметили в пресс-службе Кремля, лидеры на переговорах во вторник обсудят перспективы развития взаимовыгодного российско-мьянманского сотрудничества и актуальные международные вопросы. "Большая часть рабочего дня президента сегодня будет посвящена российско-мьянманским отношениям… Сегодня в большом Кремлевском дворце состоится беседа Путина и Хлайна, российско-мьянманские переговоры в формате официального завтрака. Будут подписаны документы и будут сделаны заявления для СМИ по итогам состоявшегося общения", - сказал Песков.
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политика, россия, мьянма, владимир путин, мин аун хлайн, дмитрий песков
Политика, Россия, Мьянма, Владимир Путин, Мин Аун Хлайн, Дмитрий Песков
Кремль: Путин и премьер Мьянмы сделают заявления по итогам переговоров

Песков: Путин и Мин Аун Хлайн сделают заявления для СМИ по итогам переговоров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн
Президент РФ Владимир Путин и премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн сделают заявления для СМИ по итогам переговоров в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Премьер Мьянмы в понедельник прибыл в Россию с официальным визитом. Как отметили в пресс-службе Кремля, лидеры на переговорах во вторник обсудят перспективы развития взаимовыгодного российско-мьянманского сотрудничества и актуальные международные вопросы.
"Большая часть рабочего дня президента сегодня будет посвящена российско-мьянманским отношениям… Сегодня в большом Кремлевском дворце состоится беседа Путина и Хлайна, российско-мьянманские переговоры в формате официального завтрака. Будут подписаны документы и будут сделаны заявления для СМИ по итогам состоявшегося общения", - сказал Песков.
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ПолитикаРоссияМьянмаВладимир ПутинМин Аун ХлайнДмитрий Песков
 
 
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