https://ria.ru/20250304/putin-2002943055.html

Кремль: Путин и премьер Мьянмы сделают заявления по итогам переговоров

Кремль: Путин и премьер Мьянмы сделают заявления по итогам переговоров - РИА Новости, 04.03.2025

Кремль: Путин и премьер Мьянмы сделают заявления по итогам переговоров

Президент России Владимир Путин и премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн сделают заявления для СМИ по итогам переговоров в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:44:00+03:00

2025-03-04T12:44:00+03:00

2025-03-04T12:44:00+03:00

политика

россия

мьянма

владимир путин

мин аун хлайн

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн сделают заявления для СМИ по итогам переговоров в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Премьер Мьянмы в понедельник прибыл в Россию с официальным визитом. Как отметили в пресс-службе Кремля, лидеры на переговорах во вторник обсудят перспективы развития взаимовыгодного российско-мьянманского сотрудничества и актуальные международные вопросы. "Большая часть рабочего дня президента сегодня будет посвящена российско-мьянманским отношениям… Сегодня в большом Кремлевском дворце состоится беседа Путина и Хлайна, российско-мьянманские переговоры в формате официального завтрака. Будут подписаны документы и будут сделаны заявления для СМИ по итогам состоявшегося общения", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250304/myanma-2002935282.html

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политика, россия, мьянма, владимир путин, мин аун хлайн, дмитрий песков