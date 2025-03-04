https://ria.ru/20250304/putin-2002913597.html

Женщины чаще мужчин посвящают себя милосердным профессиям, заявил Путин

Женщины чаще мужчин посвящают себя милосердным профессиям, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2025

Женщины чаще мужчин посвящают себя милосердным профессиям, заявил Путин

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников второго форума "Женщины за здоровое общество", отметив, что женщины чаще мужчин посвящают себя... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T10:43:00+03:00

2025-03-04T10:43:00+03:00

2025-03-04T10:43:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников второго форума "Женщины за здоровое общество", отметив, что женщины чаще мужчин посвящают себя благородным, милосердным профессиям в области медицины и социальной сферы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас на открытии II форума "Женщины за здоровое общество", который вновь объединил врачей, учёных, представителей гражданского общества, бизнеса, органов власти из разных регионов страны. Сбережение, укрепление здоровья граждан – это, без преувеличения, ключ к достижению наших национальных целей развития, один из безусловных приоритетов стратегической, долгосрочной повестки государства. И в его реализации очень многое зависит именно от женщин. Женщины чаще, чем мужчины, посвящают себя благородным, милосердным профессиям в области медицины и социальной сферы", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что женщины всегда действуют как специалисты высокого уровня, привносят в свою работу искреннюю заботу, внимание, сострадание. Неравнодушие, ответственная гражданская, общественная позиция помогают эффективнее решать важные задачи. "Яркое тому подтверждение – инициативы Совета Евразийского женского форума. Под эгидой этой крупной площадки международного взаимодействия проходит и сегодняшнее мероприятие", - добавил президент. Глава государства отметил, что на мировой уровень вышел и конкурс "Женщины за здоровое общество". Он позволяет серьёзным, социально ориентированным проектам получить реальную поддержку. Путин уверен, что форум даст старт перспективным идеям и начинаниям, которые будут востребованы в практической деятельности. "И конечно, поздравляю вас и всех ваших коллег с приближающимся праздником – Международным женским днём. Успехов вам, счастья и благополучия", - добавляется в телеграмме.

https://ria.ru/20240918/putin-1973453203.html

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общество, россия, владимир путин