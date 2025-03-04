https://ria.ru/20250304/prokuratura-2003051337.html

В Сербии начали сбор информации о беспорядках в парламенте

В Сербии начали сбор информации о беспорядках в парламенте - РИА Новости, 04.03.2025

В Сербии начали сбор информации о беспорядках в парламенте

Прокуратура в Белграде начала сбор информации о беспорядках в Скупщине (парламенте) и лицах, которые пронесли и применили пиротехнические средства на заседании... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T19:14:00+03:00

2025-03-04T19:14:00+03:00

2025-03-04T19:14:00+03:00

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БЕЛГРАД, 4 мар – РИА Новости. Прокуратура в Белграде начала сбор информации о беспорядках в Скупщине (парламенте) и лицах, которые пронесли и применили пиротехнические средства на заседании во вторник, а также пострадавших, заявил надзорный орган. Парламент во вторник начал первое заседание весенней сессии. Депутаты приняли повестку, в которой около 50 пунктов, основной из которых - поправки к закону об образовании в связи с массовыми акциями протеста из-за гибели 1 ноября при обрушении на железнодорожном вокзале 15 человек в городе Нови-Сад. Депутаты от оппозиции настаивали, что обсуждение вопроса высшего образования должны быть единственным в повестке дня и отклонили ее, зажгли фаеры, начали бросать дымовые шашки, петарды и яйца, произошла потасовка с членами правящей коалиции и службой безопасности. "Дежурный прокурор Первой основной прокуратуры в Белграде в связи с инцидентом на первом весеннем заседании Скупщины направил запрос на сбор отчетов МВД, Управления уголовной полиции с целью установления совершивших лиц и наличия важных элементов уголовного дела "преступление против общественной безопасности"… Сотрудникам полиции предписано утвердить факты и доказательства с целью установления лиц, которые пронесли и использовали пиротехнические средства в помещении Народной Скупщины", - сообщил надзорный орган. Полиции также предписано установить личности тех, кто бросали в парламенте различные предметы, а также пострадавших депутатов и собрать медицинскую документацию. Верховная прокуратура Сербии также выступила с заявлением во вторник, в котором осудила инцидент в парламенте и напомнила, что депутатский иммунитет не защищает их от уголовных преступлений согласно уголовному кодексу. Спикер парламента Сербии Ана Брнабич сообщила ранее, что три женщины-депутата пострадали при потасовке зале заседаний. По ее словам, депутату Соне Илич на 8 месяце беременности из-за шума и дыма стало плохо, под угрозой оказались "она и ребенок". Ясмина Каранац, в которую попала петарда, получила травму головы, у ее коллеги – 64-летней Ясмины Обрадович произошел инсульт и сейчас врачи "борются за ее жизнь". Президент Сербии Александр Вучич посетил ее в больнице. Несмотря на шум и беспорядок, первый вице-премьер и министр финансов Синиша Мали озвучил предложения по поправкам в закон о высшем образовании, которые предполагают увеличение финансирования госвузов, зарплат преподавателей на 16% и компенсацию бюджетом 50% стоимости обучения студентам.

https://ria.ru/20250304/serbiya-2002976463.html

https://ria.ru/20250301/serbija-2002454042.html

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в мире, сербия, белград (город), ана брнабич, александр вучич