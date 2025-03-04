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Economist раскрыл, как приостановка помощи США ударит по Украине - РИА Новости, 04.03.2025
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10:56 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/priostanovka-2002915526.html
Economist раскрыл, как приостановка помощи США ударит по Украине
Economist раскрыл, как приостановка помощи США ударит по Украине - РИА Новости, 04.03.2025
Economist раскрыл, как приостановка помощи США ударит по Украине
Потеря Украиной новых единиц БМП Bradley, различных американских ракет и боеприпасов из-за приостановки помощи США приведет к увеличению количества смертей в... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T10:56:00+03:00
2025-03-04T10:56:00+03:00
в мире
украина
сша
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дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Потеря Украиной новых единиц БМП Bradley, различных американских ракет и боеприпасов из-за приостановки помощи США приведет к увеличению количества смертей в рядах ВСУ, пишет Economist."По словам украинского лейтенанта, приостановка поставок такого вооружения приведет к &lt;…&gt; еще большим потерям", — говорится в материале.Как указали обозреватели, украинские военные все еще сильно зависят от американской поддержки: без поставок снарядов ВСУ будут реже применять некоторые виды артиллерийский орудий, а без новых ракет для систем ЗРК Patriot украинцы не смогут обеспечить противовоздушную оборону в еще большем числе своих городов.Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым и участвовать в мирных переговорах.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002895699.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Economist раскрыл, как приостановка помощи США ударит по Украине

Economist: приостановка помощи США приведет к увеличению потерь ВСУ

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Потеря Украиной новых единиц БМП Bradley, различных американских ракет и боеприпасов из-за приостановки помощи США приведет к увеличению количества смертей в рядах ВСУ, пишет Economist.
«
"По словам украинского лейтенанта, приостановка поставок такого вооружения приведет к <…> еще большим потерям", — говорится в материале.
Погрузка военной помощи для Украины, авиабаза Довер, США - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
СМИ раскрыли подробности приостановки военной помощи США Украине
Вчера, 09:13
Как указали обозреватели, украинские военные все еще сильно зависят от американской поддержки: без поставок снарядов ВСУ будут реже применять некоторые виды артиллерийский орудий, а без новых ракет для систем ЗРК Patriot украинцы не смогут обеспечить противовоздушную оборону в еще большем числе своих городов.
Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым и участвовать в мирных переговорах.
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
США во вторник ночью прекратили поставки военной помощи Украине
Вчера, 10:47
 
В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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