https://ria.ru/20250304/priostanovka-2002915526.html

Economist раскрыл, как приостановка помощи США ударит по Украине

Economist раскрыл, как приостановка помощи США ударит по Украине - РИА Новости, 04.03.2025

Economist раскрыл, как приостановка помощи США ударит по Украине

Потеря Украиной новых единиц БМП Bradley, различных американских ракет и боеприпасов из-за приостановки помощи США приведет к увеличению количества смертей в... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T10:56:00+03:00

2025-03-04T10:56:00+03:00

2025-03-04T10:56:00+03:00

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дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Потеря Украиной новых единиц БМП Bradley, различных американских ракет и боеприпасов из-за приостановки помощи США приведет к увеличению количества смертей в рядах ВСУ, пишет Economist."По словам украинского лейтенанта, приостановка поставок такого вооружения приведет к <…> еще большим потерям", — говорится в материале.Как указали обозреватели, украинские военные все еще сильно зависят от американской поддержки: без поставок снарядов ВСУ будут реже применять некоторые виды артиллерийский орудий, а без новых ракет для систем ЗРК Patriot украинцы не смогут обеспечить противовоздушную оборону в еще большем числе своих городов.Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым и участвовать в мирных переговорах.

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002895699.html

https://ria.ru/20250304/reuters-2002914498.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины