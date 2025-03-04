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В Приморье задержали россиянку, пытавшуюся тайно ввезти 5,7 миллиона рублей

В Приморье задержали россиянку, пытавшуюся тайно ввезти 5,7 миллиона рублей - РИА Новости, 04.03.2025

В Приморье задержали россиянку, пытавшуюся тайно ввезти 5,7 миллиона рублей

Россиянку, пытавшуюся тайно ввезти в страну из КНР 5,7 миллионов рублей, спрятав их под одеждой, задержали таможенники в пункте пропуска в Приморье, заведено... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T07:16:00+03:00

2025-03-04T07:16:00+03:00

2025-03-04T07:16:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. Россиянку, пытавшуюся тайно ввезти в страну из КНР 5,7 миллионов рублей, спрятав их под одеждой, задержали таможенники в пункте пропуска в Приморье, заведено дело о контрабанде денежных средств, сообщает Уссурийская таможня. По информации таможни, во время досмотра в пункте пропуска "Пограничный" в Приморье у россиянки, следовавшей из Китая в составе туристической группы, таможенники обнаружили 5,7 миллиона рублей и 100 долларов США. Деньги были упакованы в черные пакеты и размещены в области живота под верхней одеждой туристки. "Таким образом, россиянка пыталась незаконно провезти через границу денежные средства на общую сумму, эквивалентную 59 083 долларам 7 центам США, что является крупным размером. Женщина знала о необходимости декларирования в письменном виде наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, но намеревалась провезти деньги в Россию, нарушая требования законодательства", - говорится в сообщении. Отмечается, что деньги были изъяты. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств).

https://ria.ru/20250129/zaderzhanie-1996027571.html

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происшествия, сша, китай, россия