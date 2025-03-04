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В Приморье у женщины удалили гигантскую опухоль размером с дыню - РИА Новости, 04.03.2025
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04:37 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/primore-2002878805.html
В Приморье у женщины удалили гигантскую опухоль размером с дыню
В Приморье у женщины удалили гигантскую опухоль размером с дыню - РИА Новости, 04.03.2025
В Приморье у женщины удалили гигантскую опухоль размером с дыню
Гигантскую опухоль размером с дыню удалили у 65-летней жительницы Приморья хирурги краевой клинической больницы №2, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T04:37:00+03:00
2025-03-04T04:37:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. Гигантскую опухоль размером с дыню удалили у 65-летней жительницы Приморья хирурги краевой клинической больницы №2, сообщает минздрав региона. По данным ведомства, операция прошла в конце января после поступления в отделение хирургии учреждения 65-летней местной жительницы с жалобами на боли в животе. "При обследовании была выявлена эндометриоидная киста размером с дыню – 18 на 18 см! Объемная операция длилась порядка трех часов – хирурги бережно убрали старые сетки, удалили кисту и филигранно выполнили пластику по Рамиресу с установкой современного сетчатого импланта под прямые мышцы живота", - говорится в сообщении. По словам заместителя главного врача по хирургии ККБ №2 Андрея Мерена, которые приводятся в сообщении, сложность вмешательства заключалась в том, чтобы ювелирно выделить и аккуратно иссечь опухоль, исключив попадание ее фракций в близлежащие ткани. Врачам удалось это сделать. Кроме того, с начала года хирурги больницы удалили у 73-летней пациентки 15-сантиметровую опухоль надпочечника, которая проросла в сосуды почки и сам орган. Учитывая огромный размер новообразования, врачам не удалось спасти пациентке почку, но опухоль была удалена без угрозы для жизни женщины.
https://ria.ru/20250210/moskva-1998341368.html
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Хорошие новости, Владивосток
В Приморье у женщины удалили гигантскую опухоль размером с дыню

Хирурги в Приморье удалили у женщины гигантскую опухоль размером с дыню

© РИА Новости / Кирилл ШипицинКислородная маска в операционной
Кислородная маска в операционной - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Кислородная маска в операционной. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. Гигантскую опухоль размером с дыню удалили у 65-летней жительницы Приморья хирурги краевой клинической больницы №2, сообщает минздрав региона.
По данным ведомства, операция прошла в конце января после поступления в отделение хирургии учреждения 65-летней местной жительницы с жалобами на боли в животе.
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"При обследовании была выявлена эндометриоидная киста размером с дыню – 18 на 18 см! Объемная операция длилась порядка трех часов – хирурги бережно убрали старые сетки, удалили кисту и филигранно выполнили пластику по Рамиресу с установкой современного сетчатого импланта под прямые мышцы живота", - говорится в сообщении.
По словам заместителя главного врача по хирургии ККБ №2 Андрея Мерена, которые приводятся в сообщении, сложность вмешательства заключалась в том, чтобы ювелирно выделить и аккуратно иссечь опухоль, исключив попадание ее фракций в близлежащие ткани. Врачам удалось это сделать.
Кроме того, с начала года хирурги больницы удалили у 73-летней пациентки 15-сантиметровую опухоль надпочечника, которая проросла в сосуды почки и сам орган. Учитывая огромный размер новообразования, врачам не удалось спасти пациентке почку, но опухоль была удалена без угрозы для жизни женщины.
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