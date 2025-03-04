https://ria.ru/20250304/prigovor-2003023990.html

В Брянской области заочно вынесли приговор иностранцу за мошенничество

В Брянской области заочно вынесли приговор иностранцу за мошенничество - РИА Новости, 04.03.2025

В Брянской области заочно вынесли приговор иностранцу за мошенничество

Иностранца, находящегося за пределами России, признали виновным и заочно приговорили к 7,5 годам лишения свободы за совершение 18 эпизодов мошенничества в... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T17:27:00+03:00

2025-03-04T17:27:00+03:00

2025-03-04T17:27:00+03:00

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ТУЛА, 4 мар – РИА Новости. Иностранца, находящегося за пределами России, признали виновным и заочно приговорили к 7,5 годам лишения свободы за совершение 18 эпизодов мошенничества в Брянской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале. "Прокуратура Унечского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 54-летнего находящегося за пределами России иностранного гражданина. Он признан судом виновным в совершении 18 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, мужчина входил в состав организованной группы, члены которой в 2009 году оформляли фиктивные документы от имени граждан, утративших имущество вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а после предоставляли их в уполномоченный орган для получения компенсации. Таким образом они похитили более 38 миллионов рублей. В тот момент осужденный проживал на территории Клинцовского района Брянской области. "Суд приговорил его к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 400 тысяч рублей", - сообщила пресс-служба прокуратуры Брянской области. Уточняется, что организатор группы, житель города Клинцы, был осужден в 2023 году. Его приговорили к 9 годам лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250304/samozapret-2002883772.html

https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002798500.html

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россия

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происшествия, брянская область, россия, унечский район, чернобыльская аэс