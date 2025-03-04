https://ria.ru/20250304/pravitelstvo-2002927508.html

Экс-главе красноярского правительства Лапшину вынесли приговор

Экс-главе красноярского правительства Лапшину вынесли приговор - РИА Новости, 04.03.2025

Экс-главе красноярского правительства Лапшину вынесли приговор

Экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина приговорили к 3,5 годам колонии по делу о превышении должностных полномочий при строительстве... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T11:45:00+03:00

2025-03-04T11:45:00+03:00

2025-03-04T12:48:00+03:00

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КРАСНОЯРСК, 4 мар – РИА Новости. Экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина приговорили к 3,5 годам колонии по делу о превышении должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил бывшего председателя регионального правительства к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в органах власти на срок 2 года 6 месяцев лет", - говорится в сообщении. Бывшему руководителю "Краевого транспортного управления" Константину Мандрову за получение взятки и превышение должностных полномочий дали 10 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах власти на срок 4 года и со штрафом в размере 5 миллионов рублей. В прокуратуре отметили, что подсудимые не признали вину. Фигуранты взяты под стражу в зале суда. Дело в отношении Лапшина и Мандрова суд начал рассматривать в сентябре 2023 года. Фигуранты обвинялись в превышении должностных полномочий. Следственные органы СК России по Красноярскому краю и Хакасии установили, что в конце 2019 года Лапшин отдал незаконное распоряжение министру транспорта региона обеспечить подписание акта о выполнении работ по проектированию метро стоимостью 742 миллиона рублей. Далее по указанию министра транспорта Мандров подписал акт приемки-передачи выполненных работ, за что получил от субподрядной организации взятку в сумме 5 миллионов рублей. На прениях сторон прокуратура запросила для Лапшина 6 лет колонии общего режима. Однако суд в июне 2024 года возобновил судебное следствие в отношении фигуранта из-за того, что сторона защиты ходатайствовала об освобождении Лапшина от реального отбывания наказания ввиду наличия тяжелого онкологического заболевания. Суд назначил комплексную судебно-медицинскую экспертизу для установления диагноза. Гособвинитель возражал против назначения экспертизы и настаивал на вынесении итогового решения. В декабре результаты медицинской экспертизы показали, что Лапшин может отбывать наказание в колонии. В феврале позиция гособвинителя не изменилась: для Лапшина было запрошено 6 лет колонии общего режима, для Мандрова – 12 лет колонии строгого режима.

https://ria.ru/20250210/minoborony-1998424483.html

https://ria.ru/20250224/vzyatka-2001204276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярский край, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)