https://ria.ru/20250304/pravitelstvo-2002927508.html
Экс-главе красноярского правительства Лапшину вынесли приговор
Экс-главе красноярского правительства Лапшину вынесли приговор - РИА Новости, 04.03.2025
Экс-главе красноярского правительства Лапшину вынесли приговор
Экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина приговорили к 3,5 годам колонии по делу о превышении должностных полномочий при строительстве... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T11:45:00+03:00
2025-03-04T11:45:00+03:00
2025-03-04T12:48:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 4 мар – РИА Новости. Экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина приговорили к 3,5 годам колонии по делу о превышении должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил бывшего председателя регионального правительства к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в органах власти на срок 2 года 6 месяцев лет", - говорится в сообщении. Бывшему руководителю "Краевого транспортного управления" Константину Мандрову за получение взятки и превышение должностных полномочий дали 10 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах власти на срок 4 года и со штрафом в размере 5 миллионов рублей. В прокуратуре отметили, что подсудимые не признали вину. Фигуранты взяты под стражу в зале суда. Дело в отношении Лапшина и Мандрова суд начал рассматривать в сентябре 2023 года. Фигуранты обвинялись в превышении должностных полномочий. Следственные органы СК России по Красноярскому краю и Хакасии установили, что в конце 2019 года Лапшин отдал незаконное распоряжение министру транспорта региона обеспечить подписание акта о выполнении работ по проектированию метро стоимостью 742 миллиона рублей. Далее по указанию министра транспорта Мандров подписал акт приемки-передачи выполненных работ, за что получил от субподрядной организации взятку в сумме 5 миллионов рублей. На прениях сторон прокуратура запросила для Лапшина 6 лет колонии общего режима. Однако суд в июне 2024 года возобновил судебное следствие в отношении фигуранта из-за того, что сторона защиты ходатайствовала об освобождении Лапшина от реального отбывания наказания ввиду наличия тяжелого онкологического заболевания. Суд назначил комплексную судебно-медицинскую экспертизу для установления диагноза. Гособвинитель возражал против назначения экспертизы и настаивал на вынесении итогового решения. В декабре результаты медицинской экспертизы показали, что Лапшин может отбывать наказание в колонии. В феврале позиция гособвинителя не изменилась: для Лапшина было запрошено 6 лет колонии общего режима, для Мандрова – 12 лет колонии строгого режима.
https://ria.ru/20250210/minoborony-1998424483.html
https://ria.ru/20250224/vzyatka-2001204276.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-главе красноярского правительства Лапшину вынесли приговор
Экс-глава красноярского правительства Лапшин получил 3,5 года колонии
КРАСНОЯРСК, 4 мар – РИА Новости. Экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина приговорили к 3,5 годам колонии по делу о превышении должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил бывшего председателя регионального правительства к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в органах власти на срок 2 года 6 месяцев лет", - говорится в сообщении.
Бывшему руководителю "Краевого транспортного управления" Константину Мандрову за получение взятки и превышение должностных полномочий дали 10 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах власти на срок 4 года и со штрафом в размере 5 миллионов рублей.
В прокуратуре отметили, что подсудимые не признали вину. Фигуранты взяты под стражу в зале суда.
Дело в отношении Лапшина и Мандрова суд начал рассматривать в сентябре 2023 года. Фигуранты обвинялись в превышении должностных полномочий. Следственные органы СК России
по Красноярскому краю
и Хакасии установили, что в конце 2019 года Лапшин отдал незаконное распоряжение министру транспорта региона обеспечить подписание акта о выполнении работ по проектированию метро стоимостью 742 миллиона рублей. Далее по указанию министра транспорта Мандров подписал акт приемки-передачи выполненных работ, за что получил от субподрядной организации взятку в сумме 5 миллионов рублей.
На прениях сторон прокуратура запросила для Лапшина 6 лет колонии общего режима. Однако суд в июне 2024 года возобновил судебное следствие в отношении фигуранта из-за того, что сторона защиты ходатайствовала об освобождении Лапшина от реального отбывания наказания ввиду наличия тяжелого онкологического заболевания. Суд назначил комплексную судебно-медицинскую экспертизу для установления диагноза. Гособвинитель возражал против назначения экспертизы и настаивал на вынесении итогового решения. В декабре результаты медицинской экспертизы показали, что Лапшин может отбывать наказание в колонии. В феврале позиция гособвинителя не изменилась: для Лапшина было запрошено 6 лет колонии общего режима, для Мандрова – 12 лет колонии строгого режима.