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Повстанцы захватили населенный пункт на востоке ДР Конго - РИА Новости, 04.03.2025
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12:44 04.03.2025 (обновлено: 12:46 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/povstantsy-2002943201.html
Повстанцы захватили населенный пункт на востоке ДР Конго
Повстанцы захватили населенный пункт на востоке ДР Конго - РИА Новости, 04.03.2025
Повстанцы захватили населенный пункт на востоке ДР Конго
Повстанцы движения М23 захватили 20-тысячный населенный пункт на территории Луберо в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК),... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:44:00+03:00
2025-03-04T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Повстанцы движения М23 захватили 20-тысячный населенный пункт на территории Луберо в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местное издание Actualite. "Повстанцы М23 при поддержке армии Руанды захватили в воскресенье, 2 марта, Касуго - важный населенный пункт, в котором проживает 21 тысяча человек", - говорится в материале на сайте издания. По словам местного чиновника, повстанцы установили контроль над городом после ожесточенных боев с правительственными войсками и формированиями самообороны "Вазалендо". Издание отмечает, что захват Касуго стал прорывом для повстанцев после недели сохранения статуса-кво в регионе. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает. В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке ДРК, а в середине февраля взяли под контроль Букаву – столицу провинции Южное Киву. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
https://ria.ru/20250214/kongo-1999503666.html
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в мире, руанда, ангола, демократическая республика конго
В мире, Руанда, Ангола, Демократическая Республика Конго
Повстанцы захватили населенный пункт на востоке ДР Конго

Повстанцы М23 захватили населенный пункт Касуго на востоке ДР Конго

© AP Photo / Moses SawasawaПовстанцы M23
Повстанцы M23 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Moses Sawasawa
Повстанцы M23. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Повстанцы движения М23 захватили 20-тысячный населенный пункт на территории Луберо в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местное издание Actualite.
"Повстанцы М23 при поддержке армии Руанды захватили в воскресенье, 2 марта, Касуго - важный населенный пункт, в котором проживает 21 тысяча человек", - говорится в материале на сайте издания.
Повстанцы М23 и военные Руанды - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Повстанцы и военные из Руанды вошли в столицу провинции Южное Киву в ДРК
14 февраля, 22:55
По словам местного чиновника, повстанцы установили контроль над городом после ожесточенных боев с правительственными войсками и формированиями самообороны "Вазалендо".
Издание отмечает, что захват Касуго стал прорывом для повстанцев после недели сохранения статуса-кво в регионе.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.
В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке ДРК, а в середине февраля взяли под контроль Букаву – столицу провинции Южное Киву.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
Повстанцы движения M23 в Конго - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
При столкновениях в ДР Конго погибли не менее 20 человек
25 февраля, 14:34
 
В миреРуандаАнголаДемократическая Республика Конго
 
 
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