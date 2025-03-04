https://ria.ru/20250304/povstantsy-2002943201.html

Повстанцы захватили населенный пункт на востоке ДР Конго

Повстанцы захватили населенный пункт на востоке ДР Конго - РИА Новости, 04.03.2025

Повстанцы захватили населенный пункт на востоке ДР Конго

Повстанцы движения М23 захватили 20-тысячный населенный пункт на территории Луберо в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК),... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:44:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Повстанцы движения М23 захватили 20-тысячный населенный пункт на территории Луберо в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местное издание Actualite. "Повстанцы М23 при поддержке армии Руанды захватили в воскресенье, 2 марта, Касуго - важный населенный пункт, в котором проживает 21 тысяча человек", - говорится в материале на сайте издания. По словам местного чиновника, повстанцы установили контроль над городом после ожесточенных боев с правительственными войсками и формированиями самообороны "Вазалендо". Издание отмечает, что захват Касуго стал прорывом для повстанцев после недели сохранения статуса-кво в регионе. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает. В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке ДРК, а в середине февраля взяли под контроль Букаву – столицу провинции Южное Киву. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.

https://ria.ru/20250214/kongo-1999503666.html

https://ria.ru/20250225/drk-2001505119.html

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