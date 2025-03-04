https://ria.ru/20250304/potok-2003074971.html
В ФРГ ищут способ не допустить запуска "Северного потока — 2", пишет Bild
В ФРГ ищут способ не допустить запуска "Северного потока — 2", пишет Bild - РИА Новости, 05.03.2025
В ФРГ ищут способ не допустить запуска "Северного потока — 2", пишет Bild
Власти ФРГ допускают возобновление работы газопровода "Северный поток — 2" благодаря соглашению между Россией и США и изучают возможность этого не допустить,... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-04T22:04:00+03:00
2025-03-04T22:04:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Власти ФРГ допускают возобновление работы газопровода "Северный поток — 2" благодаря соглашению между Россией и США и изучают возможность этого не допустить, утверждает немецкий таблоид Bild со ссылкой на правительственные источники.Как пишет издание, в Берлине считают запуск "Северного потока — 2" "реалистичным сценарием". Сейчас идут консультации с целью выяснить, какие "рычаги" есть у ФРГ с целью не допустить возобновления работы газопровода.Ранее Bild писала, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл многократно непублично ездил в Швейцарию для переговоров по "Северному потоку — 2". По данным издания, в рамках сделки американский бизнес станет посредником при поставках российского газа по трубопроводу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев данную информацию.
https://ria.ru/20250302/potoki-2002575831.html
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россия, германия, экономика, nord stream 2 ag, северный поток — 2, северный поток, в мире, энергетика
Россия, Германия, Экономика, Nord Stream 2 AG, Северный поток — 2, Северный поток, В мире, Энергетика
В ФРГ ищут способ не допустить запуска "Северного потока — 2", пишет Bild
Bild: власти Германии думают, как не допустить запуска "Северного потока — 2"