https://ria.ru/20250304/potok-2003074971.html

В ФРГ ищут способ не допустить запуска "Северного потока — 2", пишет Bild

В ФРГ ищут способ не допустить запуска "Северного потока — 2", пишет Bild - РИА Новости, 05.03.2025

В ФРГ ищут способ не допустить запуска "Северного потока — 2", пишет Bild

Власти ФРГ допускают возобновление работы газопровода "Северный поток — 2" благодаря соглашению между Россией и США и изучают возможность этого не допустить,... РИА Новости, 05.03.2025

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2025-03-04T22:04:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Власти ФРГ допускают возобновление работы газопровода "Северный поток — 2" благодаря соглашению между Россией и США и изучают возможность этого не допустить, утверждает немецкий таблоид Bild со ссылкой на правительственные источники.Как пишет издание, в Берлине считают запуск "Северного потока — 2" "реалистичным сценарием". Сейчас идут консультации с целью выяснить, какие "рычаги" есть у ФРГ с целью не допустить возобновления работы газопровода.Ранее Bild писала, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл многократно непублично ездил в Швейцарию для переговоров по "Северному потоку — 2". По данным издания, в рамках сделки американский бизнес станет посредником при поставках российского газа по трубопроводу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев данную информацию.

https://ria.ru/20250302/potoki-2002575831.html

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россия, германия, экономика, nord stream 2 ag, северный поток — 2, северный поток, в мире, энергетика