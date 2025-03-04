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Канадцы оскорблены и разозлены из-за пошлин США, заявил Трюдо - РИА Новости, 04.03.2025
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20:04 04.03.2025 (обновлено: 20:05 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/poshliny-2003062262.html
Канадцы оскорблены и разозлены из-за пошлин США, заявил Трюдо
Канадцы оскорблены и разозлены из-за пошлин США, заявил Трюдо - РИА Новости, 04.03.2025
Канадцы оскорблены и разозлены из-за пошлин США, заявил Трюдо
Канадцы оскорблены и разозлены из-за введенных США пошлин и, вероятно, теперь будут освистывать американский гимн, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. РИА Новости, 04.03.2025
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сша
канада
китай
джастин трюдо
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Канадцы оскорблены и разозлены из-за введенных США пошлин и, вероятно, теперь будут освистывать американский гимн, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. "Вероятно, мы будем освистывать американский гимн. Но позвольте мне обратиться к американцам. Мы освистываем не вас, ваши команды или ваших игроков. Мы освистываем политику, созданную, чтобы причинить нам вред. Мы оскорблены и разозлены", - заявил Трюдо на пресс-конференции. США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа.
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сша, канада, китай, джастин трюдо, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Канада, Китай, Джастин Трюдо, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Канадцы оскорблены и разозлены из-за пошлин США, заявил Трюдо

Трюдо: канадцы оскорблены и разозлены из-за введенных США пошлин против страны

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Канадцы оскорблены и разозлены из-за введенных США пошлин и, вероятно, теперь будут освистывать американский гимн, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
"Вероятно, мы будем освистывать американский гимн. Но позвольте мне обратиться к американцам. Мы освистываем не вас, ваши команды или ваших игроков. Мы освистываем политику, созданную, чтобы причинить нам вред. Мы оскорблены и разозлены", - заявил Трюдо на пресс-конференции.
США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Трюдо назвал введение пошлин США началом торговой войны
Вчера, 19:11
 
СШАКанадаКитайДжастин ТрюдоДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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