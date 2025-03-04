https://ria.ru/20250304/poshliny-2003062262.html

Канадцы оскорблены и разозлены из-за пошлин США, заявил Трюдо

Канадцы оскорблены и разозлены из-за пошлин США, заявил Трюдо - РИА Новости, 04.03.2025

Канадцы оскорблены и разозлены из-за пошлин США, заявил Трюдо

Канадцы оскорблены и разозлены из-за введенных США пошлин и, вероятно, теперь будут освистывать американский гимн, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. РИА Новости, 04.03.2025

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сша

канада

китай

джастин трюдо

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Канадцы оскорблены и разозлены из-за введенных США пошлин и, вероятно, теперь будут освистывать американский гимн, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. "Вероятно, мы будем освистывать американский гимн. Но позвольте мне обратиться к американцам. Мы освистываем не вас, ваши команды или ваших игроков. Мы освистываем политику, созданную, чтобы причинить нам вред. Мы оскорблены и разозлены", - заявил Трюдо на пресс-конференции. США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250304/tryudo-2003049206.html

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сша, канада, китай, джастин трюдо, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире