Рейтинг@Mail.ru
"Укрепит позиции": названы неожиданные последствия остановки помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:02 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/pomosch-2002886333.html
"Укрепит позиции": названы неожиданные последствия остановки помощи Украине
"Укрепит позиции": названы неожиданные последствия остановки помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025
"Укрепит позиции": названы неожиданные последствия остановки помощи Украине
Президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, чтобы заставить Владимира Зеленского согласиться на сделку о продаже... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T07:02:00+03:00
2025-03-04T07:02:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967000177_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_faa8dd8602975a9f70c9fef8abe9cbaf.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, чтобы заставить Владимира Зеленского согласиться на сделку о продаже украинских ресурсов без предоставления гарантий безопасности, которые требует глава киевского режима, пишет британская газета The Times.&quot;Белый дом заставит Зеленского отказаться от своих требований о гарантиях безопасности в рамках сделки по добыче полезных ископаемых, которую две страны должны были подписать в пятницу&quot;, — говорится в публикации.По данным издания, если Зеленский будет тянуть с подписанием соглашения с Вашингтоном, то он рискует усугубить положение ВСУ на поле боя и еще сильнее ослабить свои позиции на переговорах."Если тупиковая ситуация затянется надолго, Украина, скорее всего, пострадает на поле боя, что укрепит позиции России на переговорах", — считает автор статьи.Накануне телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.Уточняется, что речь идет не о постоянном прекращении помощи, а только о временной приостановке.Ранее профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала заявил, что Украина останется без военной помощи США, то запасов оружия ВСУ хватит на шесть месяцев.
https://ria.ru/20250304/tramp-2002868235.html
https://ria.ru/20250303/tramp-2002840642.html
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002877504.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967000177_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_edc432b53eb53670193b91decfe1385a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
"Укрепит позиции": названы неожиданные последствия остановки помощи Украине

Times: Трамп приостановил военную помощь Украине для давления на Зеленского

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, чтобы заставить Владимира Зеленского согласиться на сделку о продаже украинских ресурсов без предоставления гарантий безопасности, которые требует глава киевского режима, пишет британская газета The Times.
«

"Белый дом заставит Зеленского отказаться от своих требований о гарантиях безопасности в рамках сделки по добыче полезных ископаемых, которую две страны должны были подписать в пятницу", — говорится в публикации.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Трамп рассказал, чей кокаин нашли в Белом доме
Вчера, 01:03
По данным издания, если Зеленский будет тянуть с подписанием соглашения с Вашингтоном, то он рискует усугубить положение ВСУ на поле боя и еще сильнее ослабить свои позиции на переговорах.
"Если тупиковая ситуация затянется надолго, Украина, скорее всего, пострадает на поле боя, что укрепит позиции России на переговорах", — считает автор статьи.
Накануне телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Трамп назвал худшее заявление Зеленского
3 марта, 19:45
Уточняется, что речь идет не о постоянном прекращении помощи, а только о временной приостановке.
Ранее профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала заявил, что Украина останется без военной помощи США, то запасов оружия ВСУ хватит на шесть месяцев.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Зеленский получил жесткие инструкции после приостановки военной помощи США
Вчера, 04:07
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала