https://ria.ru/20250304/pomosch-2002886333.html

"Укрепит позиции": названы неожиданные последствия остановки помощи Украине

"Укрепит позиции": названы неожиданные последствия остановки помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025

"Укрепит позиции": названы неожиданные последствия остановки помощи Украине

Президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, чтобы заставить Владимира Зеленского согласиться на сделку о продаже... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T07:02:00+03:00

2025-03-04T07:02:00+03:00

2025-03-04T07:02:00+03:00

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владимир зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, чтобы заставить Владимира Зеленского согласиться на сделку о продаже украинских ресурсов без предоставления гарантий безопасности, которые требует глава киевского режима, пишет британская газета The Times."Белый дом заставит Зеленского отказаться от своих требований о гарантиях безопасности в рамках сделки по добыче полезных ископаемых, которую две страны должны были подписать в пятницу", — говорится в публикации.По данным издания, если Зеленский будет тянуть с подписанием соглашения с Вашингтоном, то он рискует усугубить положение ВСУ на поле боя и еще сильнее ослабить свои позиции на переговорах."Если тупиковая ситуация затянется надолго, Украина, скорее всего, пострадает на поле боя, что укрепит позиции России на переговорах", — считает автор статьи.Накануне телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.Уточняется, что речь идет не о постоянном прекращении помощи, а только о временной приостановке.Ранее профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала заявил, что Украина останется без военной помощи США, то запасов оружия ВСУ хватит на шесть месяцев.

https://ria.ru/20250304/tramp-2002868235.html

https://ria.ru/20250303/tramp-2002840642.html

https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002877504.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины