https://ria.ru/20250304/pomosch-2002876198.html
США приостанавливают выделение военной помощи Киеву
США приостанавливают выделение военной помощи Киеву - РИА Новости, 04.03.2025
США приостанавливают выделение военной помощи Киеву
США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T03:36:00+03:00
2025-03-04T03:36:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома."Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь США Украине, пока президент Трамп не определит, что украинцы демонстрируют приверженность добросовестным мирным переговорам", — сообщил ведущий в эфире телеканала со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома.Как уточняет телеканал, речь идет не о постоянном прекращении помощи, а только о временной приостановке.В Белом доме, комментируя решение, призвали партнеров США быть приверженными достижению мира."Президент ясно дал понять, что он сфокусирован на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели…", — приводит его слова Washington Post.Сам Трамп ранее не стал давать четкого ответа на вопрос о дальнейшем предоставлении военной помощи Украине, отметив, что ситуация на данном направлении меняется стремительно. Президент США подчеркнул, что ключевым приоритетом для него остается достижение скорейшего мира.Ранее газета New York Times со ссылкой на чиновника из администрации Трампа сообщала, что президент США Дональд Трамп в понедельник встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять ряд мер в отношении Киева, в том числе прекратить военную помощь. По словам чиновника, готовящиеся дискуссии могут затронуть приостановку или даже прекращение военной помощи Киеву, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных администрацией экс-президента Джо Байдена.Газета Wall Street Journal ранее писала, что Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину.Перепалка Трампа и ЗеленскогоВ пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи президент США отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении Трампа, произошедшее поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку глава Белого дома разговаривать с Зеленским не хочет.
https://ria.ru/20250304/ssha-2002871055.html
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002853390.html
https://ria.ru/20250303/ukraina-2002779997.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп
В мире, США, Украина, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости.
США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам, сообщает телеканал Fox News
со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
«
"Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь США Украине, пока президент Трамп не определит, что украинцы демонстрируют приверженность добросовестным мирным переговорам", — сообщил ведущий в эфире телеканала со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома.
Как уточняет телеканал, речь идет не о постоянном прекращении помощи, а только о временной приостановке.
В Белом доме, комментируя решение, призвали партнеров США быть приверженными достижению мира.
"Президент ясно дал понять, что он сфокусирован на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели…", — приводит его слова Washington Post.
Сам Трамп ранее не стал давать четкого ответа на вопрос о дальнейшем предоставлении военной помощи Украине, отметив, что ситуация на данном направлении меняется стремительно. Президент США подчеркнул, что ключевым приоритетом для него остается достижение скорейшего мира.
Ранее газета New York Times со ссылкой на чиновника из администрации Трампа
сообщала, что президент США
Дональд Трамп в понедельник встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять ряд мер в отношении Киева
, в том числе прекратить военную помощь. По словам чиновника, готовящиеся дискуссии могут затронуть приостановку или даже прекращение военной помощи Киеву, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных администрацией экс-президента Джо Байдена
.
Газета Wall Street Journal ранее писала, что Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским
приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину.
Перепалка Трампа и Зеленского
В пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи президент США отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении Трампа, произошедшее поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.
По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку глава Белого дома разговаривать с Зеленским не хочет.