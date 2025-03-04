https://ria.ru/20250304/pomosch-2002876198.html

США приостанавливают выделение военной помощи Киеву

США приостанавливают выделение военной помощи Киеву - РИА Новости, 04.03.2025

США приостанавливают выделение военной помощи Киеву

США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T03:36:00+03:00

2025-03-04T03:36:00+03:00

2025-03-04T04:00:00+03:00

в мире

сша

украина

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997523236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_33dd9b6dd897ba139c022672840d790b.jpg

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома."Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь США Украине, пока президент Трамп не определит, что украинцы демонстрируют приверженность добросовестным мирным переговорам", — сообщил ведущий в эфире телеканала со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома.Как уточняет телеканал, речь идет не о постоянном прекращении помощи, а только о временной приостановке.В Белом доме, комментируя решение, призвали партнеров США быть приверженными достижению мира."Президент ясно дал понять, что он сфокусирован на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели…", — приводит его слова Washington Post.Сам Трамп ранее не стал давать четкого ответа на вопрос о дальнейшем предоставлении военной помощи Украине, отметив, что ситуация на данном направлении меняется стремительно. Президент США подчеркнул, что ключевым приоритетом для него остается достижение скорейшего мира.Ранее газета New York Times со ссылкой на чиновника из администрации Трампа сообщала, что президент США Дональд Трамп в понедельник встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять ряд мер в отношении Киева, в том числе прекратить военную помощь. По словам чиновника, готовящиеся дискуссии могут затронуть приостановку или даже прекращение военной помощи Киеву, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных администрацией экс-президента Джо Байдена.Газета Wall Street Journal ранее писала, что Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину.Перепалка Трампа и ЗеленскогоВ пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи президент США отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении Трампа, произошедшее поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку глава Белого дома разговаривать с Зеленским не хочет.

https://ria.ru/20250304/ssha-2002871055.html

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002853390.html

https://ria.ru/20250303/ukraina-2002779997.html

https://ria.ru/20250303/skandal-2002776909.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, дональд трамп