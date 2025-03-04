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Министр обороны Польши жестко высказался об украинцах - РИА Новости, 04.03.2025
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01:32 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/polsha-2002870339.html
Министр обороны Польши жестко высказался об украинцах
Министр обороны Польши жестко высказался об украинцах - РИА Новости, 04.03.2025
Министр обороны Польши жестко высказался об украинцах
Поляки устали от огромного количества молодых обеспеченных украинцев, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Его слова приводит ведомство в... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T01:32:00+03:00
2025-03-04T01:32:00+03:00
в мире
польша
европа
германия
владислав косиняк-камыш
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Поляки устали от огромного количества молодых обеспеченных украинцев, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Его слова приводит ведомство в соцсети Х."Я понимаю, что есть усталость и разочарование, особенно когда видишь десятки, сотни тысяч, а может быть, даже более миллиона молодых украинцев, разъезжающих по Европе на лучших автомобилях и проводящих выходные в пятизвездочных отелях", — сказал он.Ранее издание inPoland сообщило, что украинские беженцы начали массово уезжать из Польши в Германию. По информации портала, число украинских беженцев в Польше снизилось до примерно 983 тысяч человек. В 2022 году этот показатель превышал 1,3 миллиона.Польша ранее ликвидировала программу поддержки украинских беженцев. Прежде владельцам жилья в Польше, которые размещали беженцев с Украины в своих домах, выплачивалось по 40 злотых в день за каждого человека (около десяти долларов). Также прекратились и единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых (около 75 долларов).
https://ria.ru/20250303/polsha-2002722678.html
https://ria.ru/20250303/starmer-2002830574.html
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в мире, польша, европа, германия, владислав косиняк-камыш
В мире, Польша, Европа, Германия, Владислав Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши жестко высказался об украинцах

Министр Косиняк-Камыш: поляки устали от молодых богатых украинцев

© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Поляки устали от огромного количества молодых обеспеченных украинцев, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Его слова приводит ведомство в соцсети Х.
«
"Я понимаю, что есть усталость и разочарование, особенно когда видишь десятки, сотни тысяч, а может быть, даже более миллиона молодых украинцев, разъезжающих по Европе на лучших автомобилях и проводящих выходные в пятизвездочных отелях", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В Польше обвинили Зеленского в недостойном поведении
Вчера, 12:12
Ранее издание inPoland сообщило, что украинские беженцы начали массово уезжать из Польши в Германию. По информации портала, число украинских беженцев в Польше снизилось до примерно 983 тысяч человек. В 2022 году этот показатель превышал 1,3 миллиона.
Польша ранее ликвидировала программу поддержки украинских беженцев. Прежде владельцам жилья в Польше, которые размещали беженцев с Украины в своих домах, выплачивалось по 40 злотых в день за каждого человека (около десяти долларов). Также прекратились и единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых (около 75 долларов).
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Вчера, 18:47
 
В миреПольшаЕвропаГерманияВладислав Косиняк-Камыш
 
 
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