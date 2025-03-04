Рейтинг@Mail.ru
Китай ввел пошлины на товары из США стоимостью почти 22 миллиарда долларов - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 04.03.2025 (обновлено: 14:37 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/poliny-2002961782.html
Китай ввел пошлины на товары из США стоимостью почти 22 миллиарда долларов
Китай ввел пошлины на товары из США стоимостью почти 22 миллиарда долларов - РИА Новости, 04.03.2025
Китай ввел пошлины на товары из США стоимостью почти 22 миллиарда долларов
Пекин ввел пошлины на сельскохозяйственные товары из США стоимостью 22 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по информации таможни КНР. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:42:00+03:00
2025-03-04T14:37:00+03:00
китай
сша
пекин
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003001063_0:234:2244:1496_1920x0_80_0_0_48893335612e3a51935ed2f18732106f.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пекин ввел пошлины на сельскохозяйственные товары из США стоимостью 22 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по информации таможни КНР. Согласно данным за 2024 год, всего китайские тарифы затронули американские поставки на 21,9 миллиарда долларов, из них под пошлину в 15% попадет продукции на 3,4 миллиарда, а под десятипроцентную — на 18,5 миллиарда.В разрезе товаров наиболее пострадавшими будут продавцы сои — они в прошлом году ввезли в Китай попадающего под новые пошлины товара на 12 миллиардов долларов. Кроме того, под тарифы попали зерно — главным образом пшеница и кукуруза — и продукция из него на 2,9 миллиарда долларов, мясные товары на 2,75 миллиарда долларов, хлопковое волокно на 1,85 миллиарда долларов, рыба и продукция из нее на 1,2 миллиарда, а также фрукты и орехи на 922 миллиона долларов.В начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из КНР вводятся пошлины в размере десяти процентов дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны Соединенных Штатов. Хозяин Белого дома также ввел зеркальные пошлины против торговых партнеров США.Сегодня Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с десяти до двадцати процентов, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в Штаты. В ответ КНР решила с 10 марта ввести дополнительные пошлины на товары из США, в частности, пошлину в 15% на мясо курицы, пшеницу и кукурузу, а также десять процентов — на свинину, говядину, фрукты, овощи и молочные продукты.
https://ria.ru/20250228/proekty-2002269664.html
https://ria.ru/20250220/ssha-2000444954.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003001063_249:0:2244:1496_1920x0_80_0_0_d041613ff32d2c0b227a6cde23a0e03c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Китай ввел пошлины на товары из США стоимостью почти 22 миллиарда долларов

КНР ввела пошлины на сельскохозяйственные товары из США ценой почти $22 млрд

© Ted S. WarrenГрузовое судно в порту Такома, штат Вашингтон
Грузовое судно в порту Такома, штат Вашингтон - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Ted S. Warren
Грузовое судно в порту Такома, штат Вашингтон
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пекин ввел пошлины на сельскохозяйственные товары из США стоимостью 22 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по информации таможни КНР.
Согласно данным за 2024 год, всего китайские тарифы затронули американские поставки на 21,9 миллиарда долларов, из них под пошлину в 15% попадет продукции на 3,4 миллиарда, а под десятипроцентную — на 18,5 миллиарда.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Новые проекты по ископаемым не помогут США в конкуренции с Китаем, пишет WP
28 февраля, 17:14
В разрезе товаров наиболее пострадавшими будут продавцы сои — они в прошлом году ввезли в Китай попадающего под новые пошлины товара на 12 миллиардов долларов.
Кроме того, под тарифы попали зерно — главным образом пшеница и кукуруза — и продукция из него на 2,9 миллиарда долларов, мясные товары на 2,75 миллиарда долларов, хлопковое волокно на 1,85 миллиарда долларов, рыба и продукция из нее на 1,2 миллиарда, а также фрукты и орехи на 922 миллиона долларов.
В начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из КНР вводятся пошлины в размере десяти процентов дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны Соединенных Штатов. Хозяин Белого дома также ввел зеркальные пошлины против торговых партнеров США.
Сегодня Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с десяти до двадцати процентов, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в Штаты. В ответ КНР решила с 10 марта ввести дополнительные пошлины на товары из США, в частности, пошлину в 15% на мясо курицы, пшеницу и кукурузу, а также десять процентов — на свинину, говядину, фрукты, овощи и молочные продукты.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
США сократят дипмиссию в Китае, пишут СМИ
20 февраля, 04:30
 
КитайСШАПекинДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала