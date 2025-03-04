https://ria.ru/20250304/poliny-2002961782.html

Китай ввел пошлины на товары из США стоимостью почти 22 миллиарда долларов

Китай ввел пошлины на товары из США стоимостью почти 22 миллиарда долларов - РИА Новости, 04.03.2025

Китай ввел пошлины на товары из США стоимостью почти 22 миллиарда долларов

Пекин ввел пошлины на сельскохозяйственные товары из США стоимостью 22 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по информации таможни КНР. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T13:42:00+03:00

2025-03-04T13:42:00+03:00

2025-03-04T14:37:00+03:00

китай

сша

пекин

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пекин ввел пошлины на сельскохозяйственные товары из США стоимостью 22 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по информации таможни КНР. Согласно данным за 2024 год, всего китайские тарифы затронули американские поставки на 21,9 миллиарда долларов, из них под пошлину в 15% попадет продукции на 3,4 миллиарда, а под десятипроцентную — на 18,5 миллиарда.В разрезе товаров наиболее пострадавшими будут продавцы сои — они в прошлом году ввезли в Китай попадающего под новые пошлины товара на 12 миллиардов долларов. Кроме того, под тарифы попали зерно — главным образом пшеница и кукуруза — и продукция из него на 2,9 миллиарда долларов, мясные товары на 2,75 миллиарда долларов, хлопковое волокно на 1,85 миллиарда долларов, рыба и продукция из нее на 1,2 миллиарда, а также фрукты и орехи на 922 миллиона долларов.В начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из КНР вводятся пошлины в размере десяти процентов дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны Соединенных Штатов. Хозяин Белого дома также ввел зеркальные пошлины против торговых партнеров США.Сегодня Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с десяти до двадцати процентов, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в Штаты. В ответ КНР решила с 10 марта ввести дополнительные пошлины на товары из США, в частности, пошлину в 15% на мясо курицы, пшеницу и кукурузу, а также десять процентов — на свинину, говядину, фрукты, овощи и молочные продукты.

https://ria.ru/20250228/proekty-2002269664.html

https://ria.ru/20250220/ssha-2000444954.html

китай

сша

пекин

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китай, сша, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире