https://ria.ru/20250304/podzhog-2002952918.html

В Удмуртии подростков-диверсантов арестовали за поджог вышки сотовой связи

В Удмуртии подростков-диверсантов арестовали за поджог вышки сотовой связи - РИА Новости, 04.03.2025

В Удмуртии подростков-диверсантов арестовали за поджог вышки сотовой связи

Суд в Ижевске заключил под стражу по делу о диверсии троих молодых людей, которые подожгли вышку сотовой связи, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T13:19:00+03:00

2025-03-04T13:19:00+03:00

2025-03-04T13:19:00+03:00

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УФА, 4 мар – РИА Новости. Суд в Ижевске заключил под стражу по делу о диверсии троих молодых людей, которые подожгли вышку сотовой связи, сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Индустриальный районный суд города Ижевска рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения троим подросткам (двое из которых являются несовершеннолетними), обвиняемым по п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия), следует из релиза. "По версии предварительного следствия, 15 февраля двое 17-летних и один 18-летний жители Удмуртии и иные неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, совершили диверсию - поджог вышки сотовой связи в городе Воткинске для ее разрушения. Противоправная деятельность была выявлена региональным УФСБ совместно с МВД по Удмуртской Республике и расследуется СУСК РФ по региону", - рассказали в пресс-службе. Обвиняемые и их защитники возражали против удовлетворения ходатайства следователя, отмечает пресс-служба. "Исследовав представленные материалы дела, заслушав мнения участников процесса, в отношении обвиняемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 16 апреля", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250215/podzhog-1999516926.html

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происшествия, ижевск, россия, воткинск