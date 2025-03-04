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В Удмуртии подростков-диверсантов арестовали за поджог вышки сотовой связи - РИА Новости, 04.03.2025
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13:19 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/podzhog-2002952918.html
В Удмуртии подростков-диверсантов арестовали за поджог вышки сотовой связи
В Удмуртии подростков-диверсантов арестовали за поджог вышки сотовой связи - РИА Новости, 04.03.2025
В Удмуртии подростков-диверсантов арестовали за поджог вышки сотовой связи
Суд в Ижевске заключил под стражу по делу о диверсии троих молодых людей, которые подожгли вышку сотовой связи, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:19:00+03:00
2025-03-04T13:19:00+03:00
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УФА, 4 мар – РИА Новости. Суд в Ижевске заключил под стражу по делу о диверсии троих молодых людей, которые подожгли вышку сотовой связи, сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Индустриальный районный суд города Ижевска рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения троим подросткам (двое из которых являются несовершеннолетними), обвиняемым по п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия), следует из релиза. "По версии предварительного следствия, 15 февраля двое 17-летних и один 18-летний жители Удмуртии и иные неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, совершили диверсию - поджог вышки сотовой связи в городе Воткинске для ее разрушения. Противоправная деятельность была выявлена региональным УФСБ совместно с МВД по Удмуртской Республике и расследуется СУСК РФ по региону", - рассказали в пресс-службе. Обвиняемые и их защитники возражали против удовлетворения ходатайства следователя, отмечает пресс-служба. "Исследовав представленные материалы дела, заслушав мнения участников процесса, в отношении обвиняемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 16 апреля", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250215/podzhog-1999516926.html
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происшествия, ижевск, россия, воткинск
Происшествия, Ижевск, Россия, Воткинск
В Удмуртии подростков-диверсантов арестовали за поджог вышки сотовой связи

В Удмуртии троих подростков-диверсантов арестовали за поджог вышки сотовой связи

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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УФА, 4 мар – РИА Новости. Суд в Ижевске заключил под стражу по делу о диверсии троих молодых людей, которые подожгли вышку сотовой связи, сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
Индустриальный районный суд города Ижевска рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения троим подросткам (двое из которых являются несовершеннолетними), обвиняемым по п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия), следует из релиза.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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15 февраля, 03:39
"По версии предварительного следствия, 15 февраля двое 17-летних и один 18-летний жители Удмуртии и иные неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, совершили диверсию - поджог вышки сотовой связи в городе Воткинске для ее разрушения. Противоправная деятельность была выявлена региональным УФСБ совместно с МВД по Удмуртской Республике и расследуется СУСК РФ по региону", - рассказали в пресс-службе.
Обвиняемые и их защитники возражали против удовлетворения ходатайства следователя, отмечает пресс-служба.
"Исследовав представленные материалы дела, заслушав мнения участников процесса, в отношении обвиняемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 16 апреля", - говорится в сообщении.
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В Москве неизвестный поджег два релейных шкафа на железной дороге
16 января, 11:24
 
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