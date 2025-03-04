https://ria.ru/20250304/pobeda-2002829303.html

Детские рисунки и письма в честь 80-летия Победы покажут по ТВ

Детские рисунки и письма в честь 80-летия Победы покажут по ТВ - РИА Новости, 04.03.2025

Детские рисунки и письма в честь 80-летия Победы покажут по ТВ

Жители России в рамках акций "Послание Герою" и "Россия глазами детей" могут написать послание герою Великой Отечественной войны или нарисовать современную... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T13:27:00+03:00

2025-03-04T13:27:00+03:00

2025-03-04T13:27:00+03:00

общество

россия

ольга занко

волонтеры победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Жители России в рамках акций "Послание Герою" и "Россия глазами детей" могут написать послание герою Великой Отечественной войны или нарисовать современную страну вместе с ребенком, а затем увидеть свои работы на ТВ, сообщает пресс-служба оператора "Триколор".Акцию в честь 80-летия Победы запустил "Триколор" совместно со Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы". Работы принимаются с 23 февраля до 23 марта.Принять участие могут жители любого субъекта России. Свои работы участники смогут увидеть в эфире телеканала "День Победы" с охватом порядка 40 миллионов человек. "Триколор" и ВОД "Волонтеры Победы" объединили свои усилия, чтобы показать телезрителям большую историю страны и ее жителей и внести вклад в сохранение общей памяти поколений.Для участия во Всероссийской акции "Послание Герою" нужно поделиться рассказом о близком человеке, защищавшем нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Участник может рассказать о себе и своей семье, написать о достижениях, которыми герой из прошлого мог бы гордиться. К письму можно приложить копии исторических фотографий и наград. Принимаются как электронные послания, так и написанные от руки письма.Всероссийская акция "Россия глазами детей" — это возможность поделиться детскими рисунками о современной России и отразить важные моменты в жизни страны, которые стали возможны благодаря подвигу участников Великой Отечественной войны. Это могут быть работы в любой технике: от акварели до компьютерной графики. К рисунку необходимо приложить описание, в котором объясняется идея произведения. Авторами работ могут быть дошкольники и учащиеся до 18 лет."Участие в проекте поможет осмыслить прошлое и его связь с настоящим в кругу семьи. Обсудить с детьми ценности и жизненные ориентиры, которые связывают между собой поколения. Это прекрасная возможность выразить любовь к своей семье и стране через творчество. Для нас большая честь показать работы участников со всей страны огромной аудитории “Триколор”", — говорит директор по производству контента "Триколор" Марина Гаспарян.С 10 по 17 марта 2025 года "Волонтеры Победы" также проведут серию мероприятий, в рамках которой любой желающий сможет принять участие в акциях на базе Центров подготовки добровольцев Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в своем регионе."Дети через рисунки показывают, какой они видят нашу страну сегодня, а взрослые через письма возвращают нас к истории, к тем, кто подарил нам мир. В Год защитника Отечества, когда мы готовимся отметить 80-летие Победы, такие акции напоминают, как важно помнить о прошлом. Вместе с семьей мы можем сказать спасибо нашим героям, передать детям истории их подвигов. Ведь именно такие моменты делают нас настоящей нацией — сильной, благодарной и помнящей", — рассказала председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко, ее слова приводит пресс-служба "Триколора".Работы можно отправить в электронном виде на почту pobeda80@tricolor.ru или принести лично в центр подготовки добровольцев Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в своем регионе. В заявке необходимо указать имя, фамилию, возраст автора и место проживания. Участникам акции "Послание Герою" необходимо также написать Ф.И.О. и годы жизни Героя Великой Отечественной войны, о котором идет речь в письме. Работы принимаются до 23 марта от родителей или представителей автора, достигших 18 лет. Всю информацию об акциях можно найти на сайте проекта: pobeda80.tricolor.ru.На основе писем и рисунков будут созданы видеоролики, первые работы участников можно будет увидеть на телеканале "День Победы" начиная с 1 марта. Канал доступен в основных подписках оператора "Триколор". Также к просмотру можно подключиться на сайте и в мобильном приложении "Триколор Кино и ТВ".Срок проведения акции: с 23.02.2025 г. по 30.05.2025 г. Период участия в акции: с 23.02.2025 г. по 23.03.2025 г. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях, можно ознакомиться на pobeda80.tricolor.ru (12+). Телеканал "ДЕНЬ ПОБЕДЫ" (СМИ № ФС 77-86009 от 18.09.2023 г.) — 18+. Онлайн-кинотеатр "Триколор Кино и ТВ" — 18+. Реклама, НАО "НАЦИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ КОМПАНИЯ", erid: F7NfYUJCUneRHTxSA3Ea

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Акцию в честь 80-летия Победы запустил "Триколор" совместно со Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" Акцию в честь 80-летия Победы запустил "Триколор" совместно со Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы". 2025-03-04T13:27 true PT0M30S

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общество, россия, ольга занко, волонтеры победы, 80-летие победы в великой отечественной войне