https://ria.ru/20250304/pitomtsy-2003014356.html

Столичные предприятия наращивают производство товаров для домашних животных

Столичные предприятия наращивают производство товаров для домашних животных - РИА Новости, 04.03.2025

Столичные предприятия наращивают производство товаров для домашних животных

Столичные промышленные предприятия нарастили производство готовых кормов для животных на 17,7% по итогам 2024 года по сравнению с 2023 годом, сообщил министр... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T17:00:00+03:00

2025-03-04T17:00:00+03:00

2025-03-04T17:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Столичные промышленные предприятия нарастили производство готовых кормов для животных на 17,7% по итогам 2024 года по сравнению с 2023 годом, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.По его словам, столичные промпредприятия выпускают широкий ассортимент продукции для домашних питомцев и сельскохозяйственных животных, в том числе вакцины, корм, умные медальоны-адресники и другое."По поручению Сергея Собянина в столице реализуется комплекс мер, направленных на развитие промышленности. Благодаря поддержке города компании наращивают производство и расширяют ассортимент товаров для животноводства и предлагают высокотехнологичные решения для развития этой отрасли. Сегодня продукция столичного производства пользуется популярностью по всей стране и на зарубежных рынках", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Министр отметил, что московские компании поставили заказчикам готовых кормов для животных продукцию на сумму более чем на 7,7 миллиарда рублей в 2024 году, что почти на 30% превышает показатели 2023 года.Вакцины, сыворотки и иммуноглобулины для животных выпускают в "Печатниках" ОЭЗ "Технополис Москва". В прошлом году на предприятии "Ветбиохим" на 10% нарастили выпуск вакцин для профилактики бешенства и изготовили 3 миллиона доз. Всего за прошедший год на заводе произвели 6 миллионов доз иммунобиологических препаратов для домашних животных. Все технологические процессы предприятия соответствуют требованиям GMP. Это обеспечивает производство стерильного, безопасного и высокоэффективного продукта.По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, за период своей деятельности производитель разработал и выпустил на рынок свыше 150 лекарственных средств и диагностических тест-систем для ветеринарного применения. Вакцины компании поставляются в Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Армению и Грузию. Производственная площадка на территории ОЭЗ получила сертификат GMP Турецкой Республики. Это позволит компании значительно укрепить свой экспортный потенциал.Также один из ведущих отечественных производителей RFID-продукции – группа компаний ISBC – выпускает шприцы для чипирования домашних животных с микрочипами для подкожного введения. Этот метод маркировки животных не требует много времени для приживления имплантата в организме, а уникальный код можно считывать с чипа сразу после инъекции для регистрации животного в базе данных. Еще на предприятии начали выпускать в прошлом году медальоны-адресники, внутри них на чипе записана ссылка на личную карточку питомца. В ней указаны кличка, пол и контактные данные владельца.Кроме того, на предприятии изготавливают двухкомпонентные ушные электронные бирки для маркировки сельхозживотных. Конструкция изделий снижает возможный отрицательный эффект от крепления бирки на ухо животного. Так, особая крепежная система делает риск срыва метки минимальным, а специальные вентиляционные отверстия на бирке делают процесс заживления места имплантации менее травматичным и более быстрым.Компания воспользовалась льготным инвестиционным кредитованием от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства в 2023 году, направив средства в собственное развитие, а также расширение выпускаемой продукции.

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https://ria.ru/20250302/mikroelektronika-2002468237.html

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москва, анатолий гарбузов, сергей собянин