На оперную певицу Максакову* составили новый протокол
Суд 14 апреля рассмотрит новый протокол на оперную певицу Марию Максакову
Оперная певица Мария Максакова*. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы 14 апреля рассмотрит новый протокол на оперную певицу Марию Максакову* за неисполнение иноагентского законодательства, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение протокола на Максакову*-Игенбергс* назначено на 14 апреля", - рассказал собеседник агентства.
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За производство и (или) распространение материалов без указания статуса иностранного агента предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
В отношении Максаковой* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Максакова* не маркировала материалы, которые публиковала у себя на канале в YouTube, заявляли РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее против оперной певицы возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет). Она заочно арестована и объявлена в международный розыск.
Поводом для возбуждения дела против оперной певицы стало видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ, которое Максакова* опубликовала в YouTube.
Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Ведомство сообщало, что Максакова* призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти в России, распространяла материалы, созданные иноагентами.
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