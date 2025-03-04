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В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о готовности к диалогу с США
В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о готовности к диалогу с США - РИА Новости, 04.03.2025
В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о готовности к диалогу с США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивной заявление о готовности Владимира Зеленского вернуться к переговорам с США. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T20:53:00+03:00
2025-03-04T20:53:00+03:00
2025-03-04T20:59:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивной заявление о готовности Владимира Зеленского вернуться к переговорам с США.Ранее Зеленский попытался извиниться после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Зеленский заявил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Он также выразил благодарности США за помощь."Готов - это хорошо. Это позитивно", - сказал журналистам, комментируя сообщения о готовности Зеленского вернуться к переговорам с американскими представителями.
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сша, в мире, россия, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков
США, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о готовности к диалогу с США
Песков положительно оценил готовность Зеленского вернуться к переговорам с США