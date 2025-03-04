https://ria.ru/20250304/peskov-2003067288.html
Песков оценил потенциал сотрудничества с США
Песков оценил потенциал сотрудничества с США - РИА Новости, 04.03.2025
Песков оценил потенциал сотрудничества с США
Возможности для российско-американского сотрудничества в различных сферах огромны, его можно выстраивать на различных территориях России, в том числе в новых... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T20:42:00+03:00
2025-03-04T20:42:00+03:00
2025-03-04T20:56:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Возможности для российско-американского сотрудничества в различных сферах огромны, его можно выстраивать на различных территориях России, в том числе в новых регионах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Есть огромные возможности для сотрудничества в самых разных областях, на самых разных обширных территориях Российской Федерации", - сказал Песков в комментарии радиостанции "Маяк"."Включая и новые регионы", - добавил официальный представитель Кремля.
https://ria.ru/20250304/peskov-2003067045.html
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россия, сша, дмитрий песков, в мире, экономика
Россия, США, Дмитрий Песков, В мире, Экономика
Песков оценил потенциал сотрудничества с США
Песков назвал возможности для сотрудничества России и США огромными