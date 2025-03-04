https://ria.ru/20250304/peskov-2003067045.html
В Кремле объяснили слова Путина о сотрудничестве с США по редким металлам
В Кремле объяснили слова Путина о сотрудничестве с США по редким металлам - РИА Новости, 04.03.2025
В Кремле объяснили слова Путина о сотрудничестве с США по редким металлам
Президент России Владимир Путин говорил лишь о заинтересованности России в сотрудничестве с США в сфере редкоземельных металлов и о потенциальных возможностях в РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T20:41:00+03:00
2025-03-04T20:41:00+03:00
2025-03-04T20:54:00+03:00
сша
россия
владимир путин
дмитрий песков
редкоземельные металлы
экономика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001412928_0:170:3338:2048_1920x0_80_0_0_853fc59b0280d6a0825904f0f1a89247.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин говорил лишь о заинтересованности России в сотрудничестве с США в сфере редкоземельных металлов и о потенциальных возможностях в этой связи, а не о совместной добыче, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Путин говорил о потенциальной возможности и о нашей заинтересованности. Это совершенно разные вещи. Как сейчас предлагать американским компаниям, если действуют санкции?" - сказал Песков радиостанции "Маяк" в ответ на соответствующий вопрос.Ранее Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Он отметил, что развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики РФ. Кроме того, президент России в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности РФ предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
https://ria.ru/20250228/iskopaemye-2002085093.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001412928_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e81d51084b64ce59c0771f3b3c75c04a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, владимир путин, дмитрий песков, редкоземельные металлы, экономика, в мире
США, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, редкоземельные металлы, Экономика, В мире
В Кремле объяснили слова Путина о сотрудничестве с США по редким металлам
Песков: Путин говорил о сотрудничестве, но не о совместной добыче металлов с США