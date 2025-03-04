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В Кремле объяснили слова Путина о сотрудничестве с США по редким металлам - РИА Новости, 04.03.2025
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20:41 04.03.2025 (обновлено: 20:54 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/peskov-2003067045.html
В Кремле объяснили слова Путина о сотрудничестве с США по редким металлам
В Кремле объяснили слова Путина о сотрудничестве с США по редким металлам - РИА Новости, 04.03.2025
В Кремле объяснили слова Путина о сотрудничестве с США по редким металлам
Президент России Владимир Путин говорил лишь о заинтересованности России в сотрудничестве с США в сфере редкоземельных металлов и о потенциальных возможностях в РИА Новости, 04.03.2025
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сша
россия
владимир путин
дмитрий песков
редкоземельные металлы
экономика
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин говорил лишь о заинтересованности России в сотрудничестве с США в сфере редкоземельных металлов и о потенциальных возможностях в этой связи, а не о совместной добыче, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Путин говорил о потенциальной возможности и о нашей заинтересованности. Это совершенно разные вещи. Как сейчас предлагать американским компаниям, если действуют санкции?" - сказал Песков радиостанции "Маяк" в ответ на соответствующий вопрос.Ранее Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Он отметил, что развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики РФ. Кроме того, президент России в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности РФ предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
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сша, россия, владимир путин, дмитрий песков, редкоземельные металлы, экономика, в мире
США, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, редкоземельные металлы, Экономика, В мире
В Кремле объяснили слова Путина о сотрудничестве с США по редким металлам

Песков: Путин говорил о сотрудничестве, но не о совместной добыче металлов с США

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин говорил лишь о заинтересованности России в сотрудничестве с США в сфере редкоземельных металлов и о потенциальных возможностях в этой связи, а не о совместной добыче, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин говорил о потенциальной возможности и о нашей заинтересованности. Это совершенно разные вещи. Как сейчас предлагать американским компаниям, если действуют санкции?" - сказал Песков радиостанции "Маяк" в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Он отметил, что развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики РФ. Кроме того, президент России в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности РФ предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
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СШАРоссияВладимир ПутинДмитрий Песковредкоземельные металлыЭкономикаВ мире
 
 
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