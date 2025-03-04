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В Кремле заявили о готовности России сотрудничать с копаниями из США - РИА Новости, 04.03.2025
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20:37 04.03.2025 (обновлено: 20:50 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/peskov-2003066562.html
В Кремле заявили о готовности России сотрудничать с копаниями из США
В Кремле заявили о готовности России сотрудничать с копаниями из США - РИА Новости, 04.03.2025
В Кремле заявили о готовности России сотрудничать с копаниями из США
Москва остается открытой к сотрудничеству с американскими компаниями, в том числе по редкоземельным металлам, но пока не может его предложить из-за... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T20:37:00+03:00
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россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Москва остается открытой к сотрудничеству с американскими компаниями, в том числе по редкоземельным металлам, но пока не может его предложить из-за сохраняющихся санкций, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как сейчас предлагать (сотрудничество - ред.) американским компаниям, если действуют санкции?" - сказал Песков в комментарии радиостанции "Маяк".Официальный представитель Кремля напомнил, что президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность сотрудничества России и американских компаний по редкоземельным металлам, говорил о "возможности" и "заинтересованности" России."Да, мы заинтересованы в сотрудничестве, мы открыты к сотрудничеству", - добавил Песков.
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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
В Кремле заявили о готовности России сотрудничать с копаниями из США

Песков: Москва готова сотрудничать с компаниями из США, но санкции не дают

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид с Большого Москворецкого моста на Московский Кремль
Вид с Большого Москворецкого моста на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид с Большого Москворецкого моста на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Москва остается открытой к сотрудничеству с американскими компаниями, в том числе по редкоземельным металлам, но пока не может его предложить из-за сохраняющихся санкций, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как сейчас предлагать (сотрудничество - ред.) американским компаниям, если действуют санкции?" - сказал Песков в комментарии радиостанции "Маяк".
Официальный представитель Кремля напомнил, что президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность сотрудничества России и американских компаний по редкоземельным металлам, говорил о "возможности" и "заинтересованности" России.
"Да, мы заинтересованы в сотрудничестве, мы открыты к сотрудничеству", - добавил Песков.
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