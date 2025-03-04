https://ria.ru/20250304/peskov-2003066562.html

В Кремле заявили о готовности России сотрудничать с копаниями из США

В Кремле заявили о готовности России сотрудничать с копаниями из США - РИА Новости, 04.03.2025

В Кремле заявили о готовности России сотрудничать с копаниями из США

Москва остается открытой к сотрудничеству с американскими компаниями, в том числе по редкоземельным металлам, но пока не может его предложить из-за... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T20:37:00+03:00

2025-03-04T20:37:00+03:00

2025-03-04T20:50:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

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в мире

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Москва остается открытой к сотрудничеству с американскими компаниями, в том числе по редкоземельным металлам, но пока не может его предложить из-за сохраняющихся санкций, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как сейчас предлагать (сотрудничество - ред.) американским компаниям, если действуют санкции?" - сказал Песков в комментарии радиостанции "Маяк".Официальный представитель Кремля напомнил, что президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность сотрудничества России и американских компаний по редкоземельным металлам, говорил о "возможности" и "заинтересованности" России."Да, мы заинтересованы в сотрудничестве, мы открыты к сотрудничеству", - добавил Песков.

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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, в мире, санкции, санкции в отношении россии