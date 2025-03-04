https://ria.ru/20250304/peskov-2003058860.html

Новые переговоры России и США не состоятся в ближайшие дни, заявил Песков

Новые переговоры России и США не состоятся в ближайшие дни, заявил Песков - РИА Новости, 04.03.2025

Новые переговоры России и США не состоятся в ближайшие дни, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах новых переговоров делегаций России и США после состоявшихся в Стамбуле и Эр-Рияде встреч,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T19:43:00+03:00

2025-03-04T19:43:00+03:00

2025-03-04T19:58:00+03:00

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сша

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах новых переговоров делегаций России и США после состоявшихся в Стамбуле и Эр-Рияде встреч, заявил, что такие контакты не запланированы на сегодня или завтра."Сегодня нет. И завтра нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планируются ли сейчас переговоры с представителями США как те, что были в Стамбуле.На просьбу уточнить, могут ли такие контакты состояться во второй половине месяца, представитель Кремля подчеркнул, что по этим вопросам работают дипломаты.

https://ria.ru/20250304/tramp-2003019163.html

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россия, сша, в мире, дмитрий песков