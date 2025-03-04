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В Кремле призвали доверять только официальным заявлениям о санкциях
В Кремле призвали доверять только официальным заявлениям о санкциях - РИА Новости, 04.03.2025
В Кремле призвали доверять только официальным заявлениям о санкциях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал в вопросе о возможной отмене санкций против России ориентироваться только на официальные заявления и... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T19:05:00+03:00
2025-03-04T19:05:00+03:00
2025-03-04T19:13:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости/Прайм. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал в вопросе о возможной отмене санкций против России ориентироваться только на официальные заявления и отметил, что пока таких заявлений никто не делал."Сейчас огромное количество сообщений - одно фантастичнее другого. Идет абсолютная какофония информационная. Конечно, все стоит фиксировать, но ориентироваться надо только на сообщения из официальных источников, на официальные заявления. Таких заявлений никто не делал", - сказал Песков на видео, опубликованном в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на свои источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа поручила госдепартаменту и министерству финансов подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Москвой. По данным агентства, власти США рассматривают возможность частичного снятия санкционных рестрикций в рамках более широких дипломатических усилий по налаживанию отношений с Россией и поиску путей урегулирования конфликта на Украине.
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россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
В Кремле призвали доверять только официальным заявлениям о санкциях
Песков призвал полагаться на официальную информацию по возможной отмене санкций