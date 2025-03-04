https://ria.ru/20250304/peskov-2003037593.html

В Кремле допустили, что Киев склонится к миру из-за заморозки помощи США

В Кремле допустили, что Киев склонится к миру из-за заморозки помощи США - РИА Новости, 04.03.2025

В Кремле допустили, что Киев склонится к миру из-за заморозки помощи США

Возможная приостановка поставок американских вооружений Украине даст надежду, что киевский режим может склониться в сторону мирного урегулирования, считает... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T18:06:00+03:00

2025-03-04T18:06:00+03:00

2025-03-04T18:42:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Возможная приостановка поставок американских вооружений Украине даст надежду, что киевский режим может склониться в сторону мирного урегулирования, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил во вторник, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник."Наверное, можно, не предаваясь излишнему оптимизму, но скромно надеяться на то, что это может сподвигнуть киевский режим на то, чтобы все-таки склониться в сторону попыток урегулировать ситуацию мирными средствами", - сказал Песков.Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.

https://ria.ru/20250304/ssha-2003015465.html

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Песков: решение США приостановить помощь Киеву сподвигнет Украину к мирному процессу Песков: решение США приостановить помощь Киеву сподвигнет Украину к мирному процессу 2025-03-04T18:06 true PT0M53S

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в мире, сша, украина, россия, дмитрий песков, дональд трамп