https://ria.ru/20250304/peskov-2002977581.html

США и Иран должны решить все проблемы переговорами, заявил Песков

США и Иран должны решить все проблемы переговорами, заявил Песков - РИА Новости, 04.03.2025

США и Иран должны решить все проблемы переговорами, заявил Песков

Россия считает, что США и Иран должны разрешить все проблемы путем переговоров, Москва готова сделать все, что в ее силах, для достижения этого, заявил... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T14:37:00+03:00

2025-03-04T14:37:00+03:00

2025-03-04T14:53:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия считает, что США и Иран должны разрешить все проблемы путем переговоров, Москва готова сделать все, что в ее силах, для достижения этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков агентству Блумберг."Россия уверена, что Соединенные Штаты и Иран должны разрешить все проблемы путем переговоров... (Москва) готова сделать все, что в ее силах, для достижения этого", - сказал Песков.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о применении максимального давления против Ирана, при этом выразив надежду, что США не придется им часто пользоваться.

https://ria.ru/20250302/iran-2002592363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, иран, россия, в мире