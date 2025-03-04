https://ria.ru/20250304/peskov-2002977581.html
США и Иран должны решить все проблемы переговорами, заявил Песков
США и Иран должны решить все проблемы переговорами, заявил Песков - РИА Новости, 04.03.2025
США и Иран должны решить все проблемы переговорами, заявил Песков
Россия считает, что США и Иран должны разрешить все проблемы путем переговоров, Москва готова сделать все, что в ее силах, для достижения этого, заявил... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:37:00+03:00
2025-03-04T14:37:00+03:00
2025-03-04T14:53:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия считает, что США и Иран должны разрешить все проблемы путем переговоров, Москва готова сделать все, что в ее силах, для достижения этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков агентству Блумберг."Россия уверена, что Соединенные Штаты и Иран должны разрешить все проблемы путем переговоров... (Москва) готова сделать все, что в ее силах, для достижения этого", - сказал Песков.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о применении максимального давления против Ирана, при этом выразив надежду, что США не придется им часто пользоваться.
https://ria.ru/20250302/iran-2002592363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, иран, россия, в мире
США, Иран, Россия, В мире
США и Иран должны решить все проблемы переговорами, заявил Песков
Песков: Россия готова помочь США и Ирану решить все проблемы переговорами