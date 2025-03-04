https://ria.ru/20250304/peskov-2002953836.html

Король пародии в нищете: куда пропал Александр Песков

Король пародии в нищете: куда пропал Александр Песков - РИА Новости, 04.03.2025

Король пародии в нищете: куда пропал Александр Песков

Великому мастеру буффонады исполнилось 63 года. Человек, заставлявший рыдать от смеха миллионы зрителей, сам уже несколько лет не появляется на сцене. Что... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T18:40:00+03:00

2025-03-04T18:40:00+03:00

2025-03-04T18:40:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Великому мастеру буффонады исполнилось 63 года. Человек, заставлявший рыдать от смеха миллионы зрителей, сам уже несколько лет не появляется на сцене. Что случилось с Александром Песковым, куда делись его миллионы и почему пародист, которому аплодировала сама Пугачева, теперь вынужден просить деньги у матери-пенсионерки?Из заводской семьи — на подмосткиАлександр Песков родился 13 февраля 1962 года в маленьком городке Коряжма в семье обычных заводских рабочих. Интересно, что мать будущей звезды мечтала о дочери, поэтому выбрала имя, подходящее для ребенка любого пола. Позже сам Песков признавался, что это повлияло на его творческий путь.С детства мальчик умел подмечать смешные черты в окружающих и рисовал карикатуры. Родители были уверены: растет художник. Но в шесть лет Саша твердо решил: будет выступать на сцене.Старт карьерыПосле школы Александр поступил в ярославское театральное училище, но, посетив цирковое представление, понял: его место — на манеже. Бросив театральное, перевелся в цирковое училище в Москве.Казалось, жизненный путь определен — но тут новые испытания: на третьем курсе юношу призвали в армию, где он устроился в ансамбль песни и пляски Таманской дивизии, и вскоре стал им руководить.Перелом позвоночника и карьерыВернувшись из армии 1983 году и возобновив обучение, Песков получил страшную травму: во время выполнения сальто-мортале он приземлился на шею и сломал несколько позвонков. Полгода артист едва передвигался и проходил мучительную реабилитацию.В тот же период судьба нанесла еще два удара: отец ушел из семьи, а мать попала в серьезную аварию. Вот как вспоминает это сам Песков:"В это время папа решил развестись с мамой, которая упала с поезда и сломала ноги... Год на вытяжке со сломанным позвоночником, развод в семье, скандалы – чего только не было. Было очень трудно... Но мы все это преодолели".Мужчина в колготкахПосле травмы путь в цирк был закрыт. Песков выбрал новую дорогу — стал артистом разговорного жанра. Началось долгое скитание по провинциальным сценам: сначала Котласский драмтеатр, где за год он сыграл в 15 постановках, затем Пермская филармония, а в 1988 году — Калининградская областная филармония.В конце 80-х Песков приезжает покорять Москву. Художественный руководитель Театра эстрады Борис Брунов приглашает талантливого провинциала в свою труппу. Песков нашел свою нишу в жанре синхробуффонады — пародии под фонограмму. В 1989 году выступление на "Песне года" сделало его известным на всю страну.Александр Валерьянович называл себя "мужчиной в колготках" и не смущался, что его яркий, необычный образ вызывал двусмысленные комментарии публики.Десятки звездных масок: от Пугачевой до ЧаплинаПесков создал более 150 пародийных образов. Его коронным номером стала Алла Пугачева. После одного из выступлений Примадонна была так впечатлена, что заставила Филиппа Киркорова бежать за огромным букетом, который бросила к ногам пародиста."Когда она уходила, сказала: "А почему меня так мало? Ты уж подумай". И я придумал новый спектакль, который назвал "Арлекин", и там везде была как прототип Пугачева", — рассказывал Песков.В списке его пародий — Людмила Гурченко, Лайма Вайкуле, Надежда Бабкина, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Николай Басков, Борис Моисеев, Чарли Чаплин и десятки других. Правда, не всем нравился такой "творческий интерес". По слухам, Лайме Вайкуле даже пришлось временно убрать из репертуара песню "Пикадилли", которую после пародий Пескова зрители перестали воспринимать всерьез.Бутылка водки за брак с неграмотной алкоголичкойИз-за яркого сценического образа личная жизнь Пескова постоянно обрастала слухами. В 2020 году артист выпустил скандальную книгу "Мужчина в колготках", где раскрыл шокирующие подробности своей биографии.Оказывается, в молодости ради московской прописки он пошел на фиктивный брак с 65-летней алкоголичкой Елизаветой. Женщина владела комнатой в общежитии, где уже были прописаны 15 человек. Ценой за этот "брак" стала бутылка водки. Пародист вспоминал, что его "избранница" не умела даже писать и в ЗАГСе поставила просто крестик."Как настоящие артисты, мы должны были доиграть эту пьесу до конца! Все было, как на настоящей свадьбе — тосты, песни, застольные разговоры", — писал артист.После свадьбы он больше не видел Елизавету, а через месяц узнал о ее смерти.Настоящая женаПозже Песков познакомился с актрисой драмтеатра Галиной Хайруллиной. Пара поженилась, у них родилась дочь, но семья распалась. Артист признавался, что между ними не было страсти — лишь дружба, переросшая в любовь.Даже после развода Песков поддерживал бывшую жену, когда у нее обнаружили рак: "А дальше началась борьба. Моя личная война с раком за жизнь моей жены. Четыре курса химии было. Понятно что такое: это по стеночке, адские боли, облысение. Мои парики пошли в ход, и так далее. Но уже прошло 20 лет с копейками. Она выздоровела. Мы это сделали! Мы победили рак".Дочь Пескова идет своим путемЖизнь дочери Александра Пескова, Дарии, не обходится без громких историй. Родилась она 4 июня 1986 года и выросла в тени отца-пародиста, а сегодня работает концертным администратором в детском театре-студии "Непоседы". Отношения с Александром были натянутыми — он не жаловал ее ухажеров, считая их проходимцами.Песков не раз сетовал: дочери "везет" на кавалеров, как на карусель неприятностей. Один грезил египетским пляжем за счет артиста, другой швырнул бокал виски в Галину Хайруллину. Зятя, достойного его имени, пародист пока так и не дождался.Дария мелькала в заголовках и по другой причине — из-за здоровья. При росте 160 см ее вес падал до 38–39 кг. Сейчас, судя по соцсетям, мир в отношениях отца и дочери все же наступил.В подгузниках на сценеПародист попал в больницу с острым приступом панкреатита в 2019 году, перенес операцию. За свое здоровье он винит только себя:"Моя болезнь случилась по вине нездорового образа жизни. Мы, артисты, не то едим и пьем, мало спим. Был и другой момент — теперь я понимаю, что обязательно надо ходить проверяться. Годы идут, а мы это не учитываем".В программе "Звезды сошлись" на НТВ Песков шокировал признанием, что из-за проблем с поджелудочной железой ему приходилось выходить на сцену в подгузниках.После роскошного юбилейного шоу в 2018 году "30 лет для любимых зрителей" знаменитый пародист неожиданно исчез со сцены. Болезнь привела к финансовому кризису: концертов не стало, накопления закончились.Мать спасает пародиста от нищетыЖизнь Александра Пескова в последние годы складывалась непросто. В 2021 году Песков попытался продать свой трехэтажный особняк, строительство которого обошлось ему в 7 миллионов долларов: "Дом без отделки, правда. Строители говорят, что отделка будет стоить, как и дом". Однако желающих заплатить 500 миллионов рублей за недостроенный коттедж не нашлось.В шоу "Секрет на миллион" в 2022 году артист с горечью признался, что теперь иногда вынужден принимать финансовую помощь от матери-пенсионерки. На жизнь он зарабатывает, давая частные уроки.Последний крупный концерт пародиста состоялся в 2022 году в честь его 60-летия. На сцену возвращаться Александр Песков не планирует.Песков сокрушался, что пародировать стало некого: ярких звезд больше нет, а великая школа МХАТа ушла в прошлое: "Я вообще считаю, что, когда меня не станет, жанр пародии уйдет. Потому что для того, чтобы делать так же, нужно быть вторым Александром Песковым, а второго Пескова не будет. Никогда. Ведь никто другой не проживет мою жизнь...".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, коряжма, алла пугачева, филипп киркоров, лайма вайкуле, нтв (телеканал)