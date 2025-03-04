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Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 04.03.2025
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12:24 04.03.2025 (обновлено: 12:25 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/peskov-2002936968.html
Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 04.03.2025
Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
Дату послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию сообщат, когда она будет определена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:24:00+03:00
2025-03-04T12:25:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Дату послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию сообщат, когда она будет определена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сообщим вам, когда эта дата будет определена", - сказал Песков, отвечая на вопрос, пройдет ли послание Федеральному собранию в марте.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Песков: дату послания Путина сообщат, когда она будет определена

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Дату послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию сообщат, когда она будет определена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы сообщим вам, когда эта дата будет определена", - сказал Песков, отвечая на вопрос, пройдет ли послание Федеральному собранию в марте.
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