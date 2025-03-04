https://ria.ru/20250304/peskov-2002936968.html
Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 04.03.2025
Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
Дату послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию сообщат, когда она будет определена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:24:00+03:00
2025-03-04T12:24:00+03:00
2025-03-04T12:25:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Дату послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию сообщат, когда она будет определена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сообщим вам, когда эта дата будет определена", - сказал Песков, отвечая на вопрос, пройдет ли послание Федеральному собранию в марте.
https://ria.ru/20250304/gaz-2002820132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
Песков: дату послания Путина сообщат, когда она будет определена