https://ria.ru/20250304/peskov-2002936968.html

Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 04.03.2025

Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Дату послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию сообщат, когда она будет определена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:24:00+03:00

2025-03-04T12:24:00+03:00

2025-03-04T12:25:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Дату послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию сообщат, когда она будет определена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сообщим вам, когда эта дата будет определена", - сказал Песков, отвечая на вопрос, пройдет ли послание Федеральному собранию в марте.

https://ria.ru/20250304/gaz-2002820132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин