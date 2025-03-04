https://ria.ru/20250304/peskov-2002936365.html

Регионы будут широко праздновать 80-летие Победы, заявили в Кремле

Регионы будут широко праздновать 80-летие Победы, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.03.2025

Регионы будут широко праздновать 80-летие Победы, заявили в Кремле

Регионы России будут широко праздновать 80-летие Победы, вопросы, связанные с безопасностью мероприятий, будут решать на местах, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:22:00+03:00

2025-03-04T12:22:00+03:00

2025-03-04T12:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

дмитрий песков

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Регионы России будут широко праздновать 80-летие Победы, вопросы, связанные с безопасностью мероприятий, будут решать на местах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что в честь 80-й годовщины Победы в стране планируется огромное количество мероприятий. "Разумеется, эта практика будет распространяться и в регионах, но в каждом регионе будут вводиться свои режимы, потому что связано это и с темой безопасности, и с другими аспектами, поэтому это от региона будет варьироваться. Но в целом 80-летие Победы, конечно, подразумевает совсем иной масштаб празднования", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250228/serbija-2002255903.html

россия

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общество, россия, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне