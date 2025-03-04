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Регионы будут широко праздновать 80-летие Победы, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:22 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/peskov-2002936365.html
Регионы будут широко праздновать 80-летие Победы, заявили в Кремле
Регионы будут широко праздновать 80-летие Победы, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.03.2025
Регионы будут широко праздновать 80-летие Победы, заявили в Кремле
Регионы России будут широко праздновать 80-летие Победы, вопросы, связанные с безопасностью мероприятий, будут решать на местах, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:22:00+03:00
2025-03-04T12:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
дмитрий песков
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Регионы России будут широко праздновать 80-летие Победы, вопросы, связанные с безопасностью мероприятий, будут решать на местах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что в честь 80-й годовщины Победы в стране планируется огромное количество мероприятий. "Разумеется, эта практика будет распространяться и в регионах, но в каждом регионе будут вводиться свои режимы, потому что связано это и с темой безопасности, и с другими аспектами, поэтому это от региона будет варьироваться. Но в целом 80-летие Победы, конечно, подразумевает совсем иной масштаб празднования", - сказал Песков журналистам.
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общество, россия, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Дмитрий Песков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Регионы будут широко праздновать 80-летие Победы, заявили в Кремле

Песков: регионы будут широко праздновать 80-летие Победы

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкПраздничный салют в честь Дня Победы в Калининграде
Праздничный салют в честь Дня Победы в Калининграде - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Праздничный салют в честь Дня Победы в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Регионы России будут широко праздновать 80-летие Победы, вопросы, связанные с безопасностью мероприятий, будут решать на местах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков сообщил журналистам, что в честь 80-й годовщины Победы в стране планируется огромное количество мероприятий.
"Разумеется, эта практика будет распространяться и в регионах, но в каждом регионе будут вводиться свои режимы, потому что связано это и с темой безопасности, и с другими аспектами, поэтому это от региона будет варьироваться. Но в целом 80-летие Победы, конечно, подразумевает совсем иной масштаб празднования", - сказал Песков журналистам.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияДмитрий Песков80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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