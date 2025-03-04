https://ria.ru/20250304/peskov-2002935771.html

В Кремле рассказали о мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы

В Кремле рассказали о мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы - РИА Новости, 04.03.2025

В Кремле рассказали о мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы

Огромное количество мероприятий планируется в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:20:00+03:00

2025-03-04T12:20:00+03:00

2025-03-04T12:20:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

москва

дмитрий песков

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Огромное количество мероприятий планируется в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, 80-я годовщина (Победы - ред.) подразумевает совсем другой масштаб празднования. Это, действительно, очень важная годовщина... В Москве ждут многих зарубежных гостей, планируется огромное количество всяких мероприятий, всяких программ, весьма содержательных, по линии разных ведомств", - сказал Песков журналистам.

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россия, москва, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество