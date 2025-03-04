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В Кремле рассказали о мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы - РИА Новости, 04.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:20 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/peskov-2002935771.html
В Кремле рассказали о мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы
В Кремле рассказали о мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы - РИА Новости, 04.03.2025
В Кремле рассказали о мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы
Огромное количество мероприятий планируется в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:20:00+03:00
2025-03-04T12:20:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
дмитрий песков
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Огромное количество мероприятий планируется в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, 80-я годовщина (Победы - ред.) подразумевает совсем другой масштаб празднования. Это, действительно, очень важная годовщина... В Москве ждут многих зарубежных гостей, планируется огромное количество всяких мероприятий, всяких программ, весьма содержательных, по линии разных ведомств", - сказал Песков журналистам.
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россия, москва, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Дмитрий Песков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
В Кремле рассказали о мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы

Песков: в честь 80-й годовщины Победы планируется большое количество мероприятий

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Волонтер закрепляет георгиевскую ленточку - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Огромное количество мероприятий планируется в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, 80-я годовщина (Победы - ред.) подразумевает совсем другой масштаб празднования. Это, действительно, очень важная годовщина... В Москве ждут многих зарубежных гостей, планируется огромное количество всяких мероприятий, всяких программ, весьма содержательных, по линии разных ведомств", - сказал Песков журналистам.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМоскваДмитрий Песков80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбщество
 
 
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