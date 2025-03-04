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Песков анонсировал визит Лукашенко в Россию - РИА Новости, 04.03.2025
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12:14 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/peskov-2002934336.html
Песков анонсировал визит Лукашенко в Россию
Песков анонсировал визит Лукашенко в Россию - РИА Новости, 04.03.2025
Песков анонсировал визит Лукашенко в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию готовится. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:14:00+03:00
2025-03-04T12:14:00+03:00
политика
россия
белоруссия
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию готовится. "Визит белорусского президента в Россию готовится. Президенты недавно говорили по телефону и условились, что такой визит состоится в ближайшее время. Когда именно, мы вам сообщим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, появился ли визит Лукашенко в графике Путина.
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политика, россия, белоруссия, дмитрий песков, александр лукашенко
Политика, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко
Песков анонсировал визит Лукашенко в Россию

Песков подтвердил, что визит Лукашенко в Россию готовится

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДействующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию готовится.
"Визит белорусского президента в Россию готовится. Президенты недавно говорили по телефону и условились, что такой визит состоится в ближайшее время. Когда именно, мы вам сообщим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, появился ли визит Лукашенко в графике Путина.
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ПолитикаРоссияБелоруссияДмитрий ПесковАлександр Лукашенко
 
 
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