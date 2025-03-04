https://ria.ru/20250304/peskov-2002934336.html

Песков анонсировал визит Лукашенко в Россию

Песков анонсировал визит Лукашенко в Россию - РИА Новости, 04.03.2025

Песков анонсировал визит Лукашенко в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию готовится. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:14:00+03:00

2025-03-04T12:14:00+03:00

2025-03-04T12:14:00+03:00

политика

россия

белоруссия

дмитрий песков

александр лукашенко

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию готовится. "Визит белорусского президента в Россию готовится. Президенты недавно говорили по телефону и условились, что такой визит состоится в ближайшее время. Когда именно, мы вам сообщим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, появился ли визит Лукашенко в графике Путина.

https://ria.ru/20241019/lukashenko-1978880868.html

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политика, россия, белоруссия, дмитрий песков, александр лукашенко