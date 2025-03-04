https://ria.ru/20250304/peskov-2002934045.html

Песков высказался об остановке военной помощи Украине со стороны США

Песков высказался об остановке военной помощи Украине со стороны США - РИА Новости, 04.03.2025

Песков высказался об остановке военной помощи Украине со стороны США

Остановка военной помощи Киеву со стороны США будет наилучшим вкладом в дело мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:13:00+03:00

2025-03-04T12:13:00+03:00

2025-03-04T12:14:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Остановка военной помощи Киеву со стороны США будет наилучшим вкладом в дело мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."То, что до сих пор США были главным поставщиком этой войны - это очевидно. Если США перестанут быть (военным поставщиком для Украины- ред.) или приостановят эти поставки, это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира", - сказал Песков журналистам.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250304/kiev-2002933750.html

https://ria.ru/20250304/rada-2002921450.html

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