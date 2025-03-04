https://ria.ru/20250304/peskov-2002932877.html
Песков высказался о санкциях против России, которые были введены при Трампе
Песков высказался о санкциях против России, которые были введены при Трампе - РИА Новости, 04.03.2025
Песков высказался о санкциях против России, которые были введены при Трампе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва помнит о введенных в первый президентский Дональда Трампа антироссийских санкциях и о... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:11:00+03:00
2025-03-04T12:11:00+03:00
2025-03-04T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва помнит о введенных в первый президентский Дональда Трампа антироссийских санкциях и о поставках оружия на Украину.Ранее Трамп заявил, что принес России "только горе... санкции и Javelin для Украины", таким образом он отреагировал в беседе с журналистами на обвинения в симпатиях к России, его выступление транслировал Fox News."Ну, вы знаете, действительно, все хорошо помнят, что в предыдущий президентский срок президента Трампа были введены многие санкции. Действительно, в предыдущий президентский срок начались поставки оружия на Украину. Это действительно было, поэтому в этом плане здесь можно только согласиться", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента США.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002936708.html
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В мире, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Москва
Песков высказался о санкциях против России, которые были введены при Трампе
Песков: Москва помнит о санкциях против России, которые были введены при Трампе