https://ria.ru/20250304/peskov-2002932877.html

Песков высказался о санкциях против России, которые были введены при Трампе

Песков высказался о санкциях против России, которые были введены при Трампе - РИА Новости, 04.03.2025

Песков высказался о санкциях против России, которые были введены при Трампе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва помнит о введенных в первый президентский Дональда Трампа антироссийских санкциях и о... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:11:00+03:00

2025-03-04T12:11:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва помнит о введенных в первый президентский Дональда Трампа антироссийских санкциях и о поставках оружия на Украину.Ранее Трамп заявил, что принес России "только горе... санкции и Javelin для Украины", таким образом он отреагировал в беседе с журналистами на обвинения в симпатиях к России, его выступление транслировал Fox News."Ну, вы знаете, действительно, все хорошо помнят, что в предыдущий президентский срок президента Трампа были введены многие санкции. Действительно, в предыдущий президентский срок начались поставки оружия на Украину. Это действительно было, поэтому в этом плане здесь можно только согласиться", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента США.

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002936708.html

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в мире, дональд трамп, дмитрий песков, россия, украина, москва