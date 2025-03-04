https://ria.ru/20250304/peskov-2002883605.html
Песков прокомментировал переговоры России и США по Украине
Песков прокомментировал переговоры России и США по Украине - РИА Новости, 04.03.2025
Песков прокомментировал переговоры России и США по Украине
Переговоры России и США по Украине вряд ли могут начаться до возобновления полноценной работы диппредставительств двух стран, считает пресс-секретарь президента РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T06:10:00+03:00
2025-03-04T06:10:00+03:00
2025-03-04T06:10:00+03:00
россия
сша
украина
дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Переговоры России и США по Украине вряд ли могут начаться до возобновления полноценной работы диппредставительств двух стран, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вряд ли", - сказал Песков РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос. Российско-американская встреча, посвященная проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, прошла 27 февраля в Стамбуле. В МИД РФ сообщали, что стороны затронули вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, "незаконно изъятых в период 2016-2018 годов".
https://ria.ru/20250304/peskov-2002877633.html
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россия, сша, украина, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Песков прокомментировал переговоры России и США по Украине
Песков: переговоры России и США вряд ли начнутся до полноценной работы посольств