https://ria.ru/20250304/peskov-2002883605.html

Песков прокомментировал переговоры России и США по Украине

Песков прокомментировал переговоры России и США по Украине - РИА Новости, 04.03.2025

Песков прокомментировал переговоры России и США по Украине

Переговоры России и США по Украине вряд ли могут начаться до возобновления полноценной работы диппредставительств двух стран, считает пресс-секретарь президента РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T06:10:00+03:00

2025-03-04T06:10:00+03:00

2025-03-04T06:10:00+03:00

россия

сша

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дмитрий песков

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Переговоры России и США по Украине вряд ли могут начаться до возобновления полноценной работы диппредставительств двух стран, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вряд ли", - сказал Песков РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос. Российско-американская встреча, посвященная проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, прошла 27 февраля в Стамбуле. В МИД РФ сообщали, что стороны затронули вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, "незаконно изъятых в период 2016-2018 годов".

https://ria.ru/20250304/peskov-2002877633.html

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россия, сша, украина, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде