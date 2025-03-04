https://ria.ru/20250304/peskov-2002877633.html

Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров России и США

Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров России и США - РИА Новости, 04.03.2025

Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров России и США

Пока рано говорить о том, где может пройти следующий раунд переговоров между Россией и США, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T04:08:00+03:00

2025-03-04T04:08:00+03:00

2025-03-04T04:08:00+03:00

россия

сша

стамбул

дмитрий песков

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пока рано говорить о том, где может пройти следующий раунд переговоров между Россией и США, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Об этом пока рано говорить", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос. Ранее делегации РФ и США проводили переговоры в Эр-Рияде и Стамбуле. В Эр-Рияде 18 февраля стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Встреча в Стамбуле прошла 27 февраля. Она была посвящена "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.

https://ria.ru/20250304/putin-2002871352.html

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сша

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россия, сша, стамбул, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде