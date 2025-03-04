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Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров России и США
Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров России и США - РИА Новости, 04.03.2025
Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров России и США
Пока рано говорить о том, где может пройти следующий раунд переговоров между Россией и США, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T04:08:00+03:00
2025-03-04T04:08:00+03:00
2025-03-04T04:08:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пока рано говорить о том, где может пройти следующий раунд переговоров между Россией и США, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Об этом пока рано говорить", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос. Ранее делегации РФ и США проводили переговоры в Эр-Рияде и Стамбуле. В Эр-Рияде 18 февраля стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Встреча в Стамбуле прошла 27 февраля. Она была посвящена "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.
https://ria.ru/20250304/putin-2002871352.html
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россия, сша, стамбул, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Стамбул, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров России и США
Песков: пока рано говорить о следующем раунде переговоров между Россией и США