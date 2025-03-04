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Минпросвещения планирует разработать перечень игрушек для детских садов - РИА Новости, 04.03.2025
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12:04 04.03.2025 (обновлено: 15:13 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/perechen--2002930869.html
Минпросвещения планирует разработать перечень игрушек для детских садов
Минпросвещения планирует разработать перечень игрушек для детских садов - РИА Новости, 04.03.2025
Минпросвещения планирует разработать перечень игрушек для детских садов
Минпросвещения РФ планирует разработать единый перечень игрушек для детских садов, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:04:00+03:00
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общество
россия
сергей кравцов
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минпросвещения РФ планирует разработать единый перечень игрушек для детских садов, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. "Мы сейчас разрабатываем новую стратегию образования, концепцию, в том числе дошкольного образования. Потому что дошкольный период – один из основных периодов формирования всех основных психологических функций детей. Поэтому нам нужен, как и в школе, перечень тех игрушек, которые будут поставляться в детские сады. Чтобы мы перечень утвердили для определенного возраста", - сказал Кравцов на заседании организационного комитета всероссийского конкурса "Родная игрушка". Он отметил, что в стране до сих пор продаются игрушки, которые формируют ценности, противоречащие традиционным российским. В связи с этим необходим механизм доведения игрушек конкурса "Родная игрушка" в магазины. Организационный комитет всероссийского конкурса "Родная игрушка" организован российским обществом "Знание" совместно с "Движением первых". На мероприятии планируют утвердить до 225 концепций игр и игрушек, которые пройдут в следующий этап конкурса. По 45 проектов в каждой из пяти номинаций конкурса, включая такие как "сюжетно-образная игрушка", "настольная игра", "техническая и технологическая игрушка", "конструктор и сборная модель" и "мультимедийный проект". Следующим этапом для участников станет создание моделей игр и игрушек, этот процесс продлится до 16 мая.
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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, Детские вопросы
Минпросвещения планирует разработать перечень игрушек для детских садов

Минпросвещения РФ планирует разработать перечень игрушек для детских садов

© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской ФедерацииЗдание Министерства просвещения Российской Федерации
Здание Министерства просвещения Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации
Здание Министерства просвещения Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минпросвещения РФ планирует разработать единый перечень игрушек для детских садов, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
"Мы сейчас разрабатываем новую стратегию образования, концепцию, в том числе дошкольного образования. Потому что дошкольный период – один из основных периодов формирования всех основных психологических функций детей. Поэтому нам нужен, как и в школе, перечень тех игрушек, которые будут поставляться в детские сады. Чтобы мы перечень утвердили для определенного возраста", - сказал Кравцов на заседании организационного комитета всероссийского конкурса "Родная игрушка".
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Он отметил, что в стране до сих пор продаются игрушки, которые формируют ценности, противоречащие традиционным российским. В связи с этим необходим механизм доведения игрушек конкурса "Родная игрушка" в магазины.
Организационный комитет всероссийского конкурса "Родная игрушка" организован российским обществом "Знание" совместно с "Движением первых".
На мероприятии планируют утвердить до 225 концепций игр и игрушек, которые пройдут в следующий этап конкурса. По 45 проектов в каждой из пяти номинаций конкурса, включая такие как "сюжетно-образная игрушка", "настольная игра", "техническая и технологическая игрушка", "конструктор и сборная модель" и "мультимедийный проект".
Следующим этапом для участников станет создание моделей игр и игрушек, этот процесс продлится до 16 мая.
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