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Минпросвещения планирует разработать перечень игрушек для детских садов

Минпросвещения планирует разработать перечень игрушек для детских садов - РИА Новости, 04.03.2025

Минпросвещения планирует разработать перечень игрушек для детских садов

Минпросвещения РФ планирует разработать единый перечень игрушек для детских садов, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 04.03.2025

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сергей кравцов

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минпросвещения РФ планирует разработать единый перечень игрушек для детских садов, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. "Мы сейчас разрабатываем новую стратегию образования, концепцию, в том числе дошкольного образования. Потому что дошкольный период – один из основных периодов формирования всех основных психологических функций детей. Поэтому нам нужен, как и в школе, перечень тех игрушек, которые будут поставляться в детские сады. Чтобы мы перечень утвердили для определенного возраста", - сказал Кравцов на заседании организационного комитета всероссийского конкурса "Родная игрушка". Он отметил, что в стране до сих пор продаются игрушки, которые формируют ценности, противоречащие традиционным российским. В связи с этим необходим механизм доведения игрушек конкурса "Родная игрушка" в магазины. Организационный комитет всероссийского конкурса "Родная игрушка" организован российским обществом "Знание" совместно с "Движением первых". На мероприятии планируют утвердить до 225 концепций игр и игрушек, которые пройдут в следующий этап конкурса. По 45 проектов в каждой из пяти номинаций конкурса, включая такие как "сюжетно-образная игрушка", "настольная игра", "техническая и технологическая игрушка", "конструктор и сборная модель" и "мультимедийный проект". Следующим этапом для участников станет создание моделей игр и игрушек, этот процесс продлится до 16 мая.

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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, детские вопросы