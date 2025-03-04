https://ria.ru/20250304/pentagon-2002888350.html

СМИ: Пентагон опроверг приказ остановить деятельность против России

СМИ: Пентагон опроверг приказ остановить деятельность против России - РИА Новости, 04.03.2025

СМИ: Пентагон опроверг приказ остановить деятельность против России

Министр обороны США Пит Хегсет не отдавал приказа Киберкомандованию страны прекратить всю деятельность против России, включая наступательные кибероперации,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T07:44:00+03:00

2025-03-04T07:44:00+03:00

2025-03-04T07:44:00+03:00

в мире

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дмитрий песков

министерство обороны сша

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет не отдавал приказа Киберкомандованию страны прекратить всю деятельность против России, включая наступательные кибероперации, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США. На прошлой неделе издание Record со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что Хегсет приказал Киберкомандованию США прекратить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации. "Пентагон опроверг сообщения СМИ о том, что министр обороны Пит Хегсет приказал прекратить наступательные кибероперации против России. Хегсет не отменял и не задерживал никаких киберопераций, направленных против... российских целей, и не было никакого приказа об отказе от этого приоритета", - говорится в сообщении. По данным агентства, сообщения об остановке деятельности Киберкомандования против РФ вызвали гневную реакцию со стороны демократов, включая лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера. Власти РФ неоднократно отвергали обвинения в причастности к кибератакам и хакерской деятельности, называли их голословными и выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд.

https://ria.ru/20250303/ssha-2002654589.html

https://ria.ru/20250301/pentagon-2002452453.html

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в мире, россия, сша, пит хегсет, чак шумер, дмитрий песков, министерство обороны сша