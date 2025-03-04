Рейтинг@Mail.ru
Названы категории граждан, которые могут уйти на пенсию досрочно - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/pensija-2002912416.html
Названы категории граждан, которые могут уйти на пенсию досрочно
Названы категории граждан, которые могут уйти на пенсию досрочно - РИА Новости, 04.03.2025
Названы категории граждан, которые могут уйти на пенсию досрочно
Страховая пенсия по старости может быть назначена ранее достижения пенсионного возраста при наработке минимум 30 пенсионных баллов для работавших на вредных... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T10:39:00+03:00
2025-03-04T10:39:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593628601_0:84:2401:1434_1920x0_80_0_0_eedd6007a3a3dd89778a425d8471b087.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Страховая пенсия по старости может быть назначена ранее достижения пенсионного возраста при наработке минимум 30 пенсионных баллов для работавших на вредных условиях труда, интенсивных работах, свидетельствует соответствующий федеральный закон. "Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, установленного статьей 8 настоящего Федерального закона, при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30", - говорится в законе. Такое право имеют работавшие на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах, на производстве с тяжелыми условиями труда, механизаторы комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах. Для каждой специальности необходимо иметь определённый стаж работы. Кроме того, уйти на пенсию раньше могут женщины в 50 лет, если они проработали трактористами-машинистами в сельском хозяйстве и других отраслях экономики, машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин не менее 15 лет и имеют страховой стаж минимум 20 лет. Для работниц текстильной промышленности с повышенной интенсивностью и тяжестью при таком же стаже действует тот же возраст досрочной пенсии. Согласно документу, рабочие локомотивных бригад и организации перевозок и безопасности движения на железнодорожном транспорте, метрополитене, а также трудившиеся в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах на полевых геолого-разведочных работах, на лесозаготовках тоже имеют право на преждевременный уход на пенсию.
https://ria.ru/20250304/pensiya-2002872845.html
https://ria.ru/20250304/pensiya-2002870921.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593628601_188:0:2211:1517_1920x0_80_0_0_c0ad4a8d37738ec197ecf201c5500394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Названы категории граждан, которые могут уйти на пенсию досрочно

Работники вредных и интенсивных производств могут уйти на пенсию досрочно

© РИА НовостиСтраховые свидетельства обязательного пенсионного страхования
Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости
Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Страховая пенсия по старости может быть назначена ранее достижения пенсионного возраста при наработке минимум 30 пенсионных баллов для работавших на вредных условиях труда, интенсивных работах, свидетельствует соответствующий федеральный закон.
"Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, установленного статьей 8 настоящего Федерального закона, при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30", - говорится в законе.
Здание Московской областной Думы - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Мособлдуме рассказали, сколько нужно заработать для максимальной пенсии
Вчера, 02:18
Такое право имеют работавшие на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах, на производстве с тяжелыми условиями труда, механизаторы комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах. Для каждой специальности необходимо иметь определённый стаж работы.
Кроме того, уйти на пенсию раньше могут женщины в 50 лет, если они проработали трактористами-машинистами в сельском хозяйстве и других отраслях экономики, машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин не менее 15 лет и имеют страховой стаж минимум 20 лет. Для работниц текстильной промышленности с повышенной интенсивностью и тяжестью при таком же стаже действует тот же возраст досрочной пенсии.
Согласно документу, рабочие локомотивных бригад и организации перевозок и безопасности движения на железнодорожном транспорте, метрополитене, а также трудившиеся в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах на полевых геолого-разведочных работах, на лесозаготовках тоже имеют право на преждевременный уход на пенсию.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Россиянам назвали ошибку, которая грозит потерей пенсии
Вчера, 03:18
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала