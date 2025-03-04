https://ria.ru/20250304/pensija-2002912416.html

Названы категории граждан, которые могут уйти на пенсию досрочно

Названы категории граждан, которые могут уйти на пенсию досрочно - РИА Новости, 04.03.2025

Названы категории граждан, которые могут уйти на пенсию досрочно

Страховая пенсия по старости может быть назначена ранее достижения пенсионного возраста при наработке минимум 30 пенсионных баллов для работавших на вредных... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T10:39:00+03:00

2025-03-04T10:39:00+03:00

2025-03-04T10:39:00+03:00

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Страховая пенсия по старости может быть назначена ранее достижения пенсионного возраста при наработке минимум 30 пенсионных баллов для работавших на вредных условиях труда, интенсивных работах, свидетельствует соответствующий федеральный закон. "Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, установленного статьей 8 настоящего Федерального закона, при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30", - говорится в законе. Такое право имеют работавшие на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах, на производстве с тяжелыми условиями труда, механизаторы комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах. Для каждой специальности необходимо иметь определённый стаж работы. Кроме того, уйти на пенсию раньше могут женщины в 50 лет, если они проработали трактористами-машинистами в сельском хозяйстве и других отраслях экономики, машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин не менее 15 лет и имеют страховой стаж минимум 20 лет. Для работниц текстильной промышленности с повышенной интенсивностью и тяжестью при таком же стаже действует тот же возраст досрочной пенсии. Согласно документу, рабочие локомотивных бригад и организации перевозок и безопасности движения на железнодорожном транспорте, метрополитене, а также трудившиеся в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах на полевых геолого-разведочных работах, на лесозаготовках тоже имеют право на преждевременный уход на пенсию.

https://ria.ru/20250304/pensiya-2002872845.html

https://ria.ru/20250304/pensiya-2002870921.html

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общество