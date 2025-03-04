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В РПЦ поддержали идею ввести выходные на Пасху

В РПЦ поддержали идею ввести выходные на Пасху - РИА Новости, 04.03.2025

В РПЦ поддержали идею ввести выходные на Пасху

Идея сделать праздничными нерабочими днями понедельники после Пасхи и Троицы имеет историческое основание, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T04:04:00+03:00

2025-03-04T04:04:00+03:00

2025-03-04T04:04:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Идея сделать праздничными нерабочими днями понедельники после Пасхи и Троицы имеет историческое основание, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства (РПЦ) иерей Федор Лукьянов. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") заявил РИА Новости, что в ГД разработают законопроект, согласно которому понедельник после праздников Пасхи и Святой Троицы (эти православные праздники всегда выпадают на воскресные дни) становится выходным днем. По мнению Гусева, это решение позволит каждому провести больше времени с близкими, насладиться теплом и уютом семейного круга, а также сосредоточиться на по-настоящему важных вещах, на вере, что даст возможность укрепить традиции, преумножив их смысл для детей и будущих поколений. Великий пост начался 3 марта и продлится до 19 апреля - если считать вместе со Страстной неделей. Пост – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 20 апреля. "Считаю, что предложение сделать праздничным день после Пасхи и день после Святой Троицы имеет под собой исторические основания", - сказал Лукьянов. Он напомнил, что в Российской империи двунадесятые праздники (12 главных церковных праздников) были нерабочими днями, в том числе отдыхали на следующий день после Троицы и Пасхи, более того, праздничной была вся Светлая седмица - первая неделя после Воскресения Христова. "Эти праздники были органичны для уклада и жизни русского народа. В эти дни люди приходили в храм, нарядно одеваясь, совершали дела милосердия и общались всей семьей. Так что эта инициатива имеет под собой историческое основание", - заключил собеседник агентства. По данным на предреволюционный 1916 год, кроме праздничных выходным днем было воскресенье, суббота была рабочей. На пятидневную рабочую неделю в России перешли только в 1967 году.

https://realty.ria.ru/20250226/minkultury-2001659231.html

https://ria.ru/20250303/sovet-2002296498.html

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российская империя, россия, госдума рф, религиозные праздники