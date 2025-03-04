https://ria.ru/20250304/oxxxymiron-2003014221.html
Oxxxymiron* попросили проверить на связи с подростками
Oxxxymiron* попросили проверить на связи с подростками - РИА Новости, 04.03.2025
Oxxxymiron* попросили проверить на связи с подростками
Межрегиональное общественное движение "Зов народа" обратилось к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить рэпера Oxxxymiron* (Мирона Федорова*) в... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:50:00+03:00
2025-03-04T16:50:00+03:00
2025-03-04T16:51:00+03:00
александр бастрыкин
oxxxymiron (мирон федоров)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Межрегиональное общественное движение "Зов народа" обратилось к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить рэпера Oxxxymiron* (Мирона Федорова*) в связи с подозрениями в сексуальных связях с несовершеннолетними, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Главе Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину А.И. <…> Просим организовать и провести всестороннюю проверку информации, изложенной в настоящем обращении, а также опубликованной в подкасте "Дочь разбойника" и пересказанной в средствах массовой информации, о возможных противоправных действиях Федорова Мирона Яновича* (Оксимирона*)", - говорится в документе. Также общественники попросили Бастрыкина в рамках проверки установить личности пострадавших, указанных в обращении, и опросить их для выяснения обстоятельств произошедшего. "При наличии достаточных оснований – возбудить уголовное дело в отношении Федорова Мирона Яновича* по соответствующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и другие возможные преступления", - также просят общественники.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20250208/uest-1998179342.html
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александр бастрыкин, oxxxymiron (мирон федоров), следственный комитет россии (ск рф), россия
Александр Бастрыкин, Oxxxymiron (Мирон Федоров), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Oxxxymiron* попросили проверить на связи с подростками
"Зов народа" попросил СК проверить сообщения о связях Oxxxymiron с подростками
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Межрегиональное общественное движение "Зов народа" обратилось к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить рэпера Oxxxymiron* (Мирона Федорова*) в связи с подозрениями в сексуальных связях с несовершеннолетними, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Главе Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину А.И. <…> Просим организовать и провести всестороннюю проверку информации, изложенной в настоящем обращении, а также опубликованной в подкасте "Дочь разбойника" и пересказанной в средствах массовой информации, о возможных противоправных действиях Федорова Мирона Яновича* (Оксимирона*)", - говорится в документе.
Также общественники попросили Бастрыкина
в рамках проверки установить личности пострадавших, указанных в обращении, и опросить их для выяснения обстоятельств произошедшего.
"При наличии достаточных оснований – возбудить уголовное дело в отношении Федорова Мирона Яновича* по соответствующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и другие возможные преступления", - также просят общественники.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.