https://ria.ru/20250304/orvi-2002871968.html
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ за неделю на 10,4%
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ за неделю на 10,4% - РИА Новости, 04.03.2025
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ за неделю на 10,4%
Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в России выросла за неделю на 10,4%, а коронавирусной инфекцией снизилась на 10,8%, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T02:00:00+03:00
2025-03-04T02:00:00+03:00
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в России выросла за неделю на 10,4%, а коронавирусной инфекцией снизилась на 10,8%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "По итогам девятой недели 2025 года в России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 10,4% по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество зафиксированных случаев составило 1 миллион 96 тысяч человек", - говорится в сообщении. Превышение среднероссийского показателя отмечено в 47 регионах страны, в 20 субъектах РФ число госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей, уточнили в ведомстве. В целях предотвращения распространения респираторных инфекций в России закрыты 1304 школы в 53 регионах, отметили в пресс-службе. Также по итогам девятой недели 2025 года в России зарегистрировано 5,2 тысячи случаев COVID-19, что на 10,8% ниже, чем на прошлой неделе, добавили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20250223/virus-2001130584.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ за неделю на 10,4%
Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ в России выросла за неделю на 10,4%