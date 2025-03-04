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В Орске выстрелили в женщину при входе в подъезд - РИА Новости, 04.03.2025
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15:21 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/orsk-2002986450.html
В Орске выстрелили в женщину при входе в подъезд
В Орске выстрелили в женщину при входе в подъезд - РИА Новости, 04.03.2025
В Орске выстрелили в женщину при входе в подъезд
Неизвестный мужчина выстрелил в сторону женщины, входящей в подъезд жилого дома в оренбургском Орске, она не пострадала, возбуждено уголовное дело, сообщило... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T15:21:00+03:00
2025-03-04T15:21:00+03:00
происшествия
орск
оренбургская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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УФА, 4 мар – РИА Новости. Неизвестный мужчина выстрелил в сторону женщины, входящей в подъезд жилого дома в оренбургском Орске, она не пострадала, возбуждено уголовное дело, сообщило ГУМВД РФ по Оренбургской области в своем Telegram-канале. По данным полиции, стрельба произошла во дворе дома №74 по улице Ялтинской в Орске. "В ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции выявили видеозапись инцидента с камер домофона "Уфанет", на которой видно, как женщина заходит в подъезд, а стоящие напротив подъезда мужчины, один из которых произвел выстрел ей в спину, даже не пытаются скрыться с места происшествия, продолжая вести себя вызывающе с оружием в руках. По счастливой случайности никто не пострадал", - говорится в сообщении. Полицейские выясняют обстоятельства инцидента, возбуждено уголовное дело, добавили в ГУМВД.
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происшествия, орск, оренбургская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Орске выстрелили в женщину при входе в подъезд

МВД: в Орске мужчина выстрелил в женщину, заходящую в подъезд, она не пострадала

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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УФА, 4 мар – РИА Новости. Неизвестный мужчина выстрелил в сторону женщины, входящей в подъезд жилого дома в оренбургском Орске, она не пострадала, возбуждено уголовное дело, сообщило ГУМВД РФ по Оренбургской области в своем Telegram-канале.
По данным полиции, стрельба произошла во дворе дома №74 по улице Ялтинской в Орске.
"В ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции выявили видеозапись инцидента с камер домофона "Уфанет", на которой видно, как женщина заходит в подъезд, а стоящие напротив подъезда мужчины, один из которых произвел выстрел ей в спину, даже не пытаются скрыться с места происшествия, продолжая вести себя вызывающе с оружием в руках. По счастливой случайности никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Полицейские выясняют обстоятельства инцидента, возбуждено уголовное дело, добавили в ГУМВД.
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ПроисшествияОрскОренбургская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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