https://ria.ru/20250304/orsk-2002986450.html

В Орске выстрелили в женщину при входе в подъезд

В Орске выстрелили в женщину при входе в подъезд - РИА Новости, 04.03.2025

В Орске выстрелили в женщину при входе в подъезд

Неизвестный мужчина выстрелил в сторону женщины, входящей в подъезд жилого дома в оренбургском Орске, она не пострадала, возбуждено уголовное дело, сообщило... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T15:21:00+03:00

2025-03-04T15:21:00+03:00

2025-03-04T15:21:00+03:00

происшествия

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УФА, 4 мар – РИА Новости. Неизвестный мужчина выстрелил в сторону женщины, входящей в подъезд жилого дома в оренбургском Орске, она не пострадала, возбуждено уголовное дело, сообщило ГУМВД РФ по Оренбургской области в своем Telegram-канале. По данным полиции, стрельба произошла во дворе дома №74 по улице Ялтинской в Орске. "В ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции выявили видеозапись инцидента с камер домофона "Уфанет", на которой видно, как женщина заходит в подъезд, а стоящие напротив подъезда мужчины, один из которых произвел выстрел ей в спину, даже не пытаются скрыться с места происшествия, продолжая вести себя вызывающе с оружием в руках. По счастливой случайности никто не пострадал", - говорится в сообщении. Полицейские выясняют обстоятельства инцидента, возбуждено уголовное дело, добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20241226/mvd-1991473617.html

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происшествия, орск, оренбургская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия