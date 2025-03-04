https://ria.ru/20250304/oon-2003067653.html
Россия и Мьянма фиксируют попытки давления на Международный Суд ООН
Россия и Мьянма фиксируют попытки давления на Международный Суд ООН - РИА Новости, 04.03.2025
Россия и Мьянма фиксируют попытки давления на Международный Суд ООН
РФ и Мьянма фиксируют попытки ряда стран Запада оказать давление на Международный Суд ООН с целью фабрикации обвинений против других стран, соответствующее... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T20:45:00+03:00
2025-03-04T20:45:00+03:00
2025-03-04T20:46:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. РФ и Мьянма фиксируют попытки ряда стран Запада оказать давление на Международный Суд ООН с целью фабрикации обвинений против других стран, соответствующее заявление по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя Государственного административного совета, премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна опубликовано на сайте Кремля. "Стороны выразили глубокую обеспокоенность в связи с попытками оказания политического давления на Международный Суд ООН со стороны ряда стран Запада, их стремлением политизировать систему международного правосудия, злоупотребляя ее механизмами в целях фабрикации обвинений против стран многополярного мира и выгораживания своих сторонников", - говорится в заявлении. В заявлении также подчеркивается, что Россия и Мьянма полны решимости совместными усилиями противодействовать деструктивной роли так называемого Международного уголовного суда. Стороны убеждены, что международное правосудие должно основываться на принципах нейтральности, справедливости и равноудаленности для обеспечения мирного разрешения международных споров.
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в мире, россия, мьянма, владимир путин, мин аун хлайн, оон, международный суд оон
В мире, Россия, Мьянма, Владимир Путин, Мин Аун Хлайн, ООН, Международный суд ООН
Россия и Мьянма фиксируют попытки давления на Международный Суд ООН
Россия и Мьянма фиксируют попытки давления Запада на Международный Суд ООН