https://ria.ru/20250304/onkovaktsina-2002960480.html

Скворцова рассказала о возможном применении онковакцины против рака

Скворцова рассказала о возможном применении онковакцины против рака - РИА Новости, 04.03.2025

Скворцова рассказала о возможном применении онковакцины против рака

Онковакцина против колоректального рака, разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства России, может начать применяться у пациентов... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T13:34:00+03:00

2025-03-04T13:34:00+03:00

2025-03-04T15:13:00+03:00

общество

россия

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576700625_0:156:3288:2006_1920x0_80_0_0_cd6a1f767bc4be8e5958c26d5a6972ab.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Онковакцина против колоректального рака, разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства России, может начать применяться у пациентов уже с этого года, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. "Благодаря тому, что в прошлом году был принят закон о применении персонализированных препаратов, разработанный по инициативе агентства, уже с этого года возможно применение вакцины против колоректального рака у пациента",- сказала Скворцова на форуме "Женщины за здоровое общество".

https://ria.ru/20241201/vaktsina-1986684345.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)