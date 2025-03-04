https://ria.ru/20250304/onkovaktsina-2002960480.html
Скворцова рассказала о возможном применении онковакцины против рака
Скворцова рассказала о возможном применении онковакцины против рака - РИА Новости, 04.03.2025
Скворцова рассказала о возможном применении онковакцины против рака
Онковакцина против колоректального рака, разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства России, может начать применяться у пациентов... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:34:00+03:00
2025-03-04T13:34:00+03:00
2025-03-04T15:13:00+03:00
общество
россия
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Онковакцина против колоректального рака, разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства России, может начать применяться у пациентов уже с этого года, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. "Благодаря тому, что в прошлом году был принят закон о применении персонализированных препаратов, разработанный по инициативе агентства, уже с этого года возможно применение вакцины против колоректального рака у пациента",- сказала Скворцова на форуме "Женщины за здоровое общество".
https://ria.ru/20241201/vaktsina-1986684345.html
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общество, россия, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Россия, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Скворцова рассказала о возможном применении онковакцины против рака
Онковакцину против колоректального рака могут начать применять с этого года